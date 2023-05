V sobotu 6. května zasahovali záchranáři ZZS MSK u vážné nehody elektro koloběžky na Ostravsku. Jedná se v několika dnech o druhou podobnou závažnou nehodu v Moravskoslezském kraji.

Elektrokoloběžka. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Událost byla ohlášena krajským operátorům před čtvrt na dvě odpoledne a na místo události, do Vratimova, vyjel lékařský tým rendez-vous, spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoci.

Čtyřiatřicetiletý muž na elektro koloběžce měl podle informací záchranářů narazit do nákladního automobilu. Zůstal při vědomí, utrpěl však vícečetná, život ohrožující poranění s velkou krevní ztrátou.

„Záchranáři mu ošetřili vnější poranění, uvedli pacienta do umělého spánku, zajistili jeho dýchací cesty a převedli na přístrojem řízenou ventilaci. Za pomoci vyprošťovacího rámu byl uložen do podtlakové matrace a připraven k transportu do zdravotnického zařízení. Následně jej posádky ZZS přepravily na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ informoval mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.