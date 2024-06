/VIDEO, FOTOGALERIE/ V ostravském Trojhalí Karolina se o tomto víkendu koná další ročník oblíbené a navštěvované akce Fantastická Ostrava pro všechny milovníky fantasy, scfi-fi, komiksů či třeba cosplaye. Podívejte se, jak to na srazu fanoušků vypadá.

Fantastická Ostrava není jen o přehlídce smyšlených postav, které zde stejně jako mnozí návštěvníci chodí v autentických krojích, hábitech či maskách. Součástí akce je bohatý doprovodný program, ukázka cosplaye, tedy hraní v kostýmech či snad i převtělení se do určité postavy. Hosty jsou oblíbení spisovatelé primárně dotčených žánrů, organizátoři ale slibují také nečekané zahraniční návštěvy a v rámci bohatého fanouškovského programu nesmí chybět spousta suvenýrů.

V sobotu je Fantastická Ostrav přístupná do 20 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin. Festival se měl letos díky vzrůstající kvalitě a návštěvnosti rozšířit i do druhé haly v Trojhalí Karolina, ta je však kvůli nedávné bouřce uzavřena a probíhá zde rekonstrukce. Akce se v Ostravě koná už popáté, první ročník se uskutečnil v roce 2018, tradici dvakrát přerušil pouze covid.