Kriminalisté zadokumentovali, že 36letý muž si měl v zahraničí či v tuzemsku kupovat farmaceutické přípravky obsahující pseudoefedrin, ze kterých za užití chemických látek vyráběl psychotropní látku pervitin. K výrobě mělo docházet na dvou místech v Ostravě (v garáži a v bytě), přičemž někdy mu měli po vzájemné dohodě „asistovat“ jiní dva muži (36 a 44 let).

Zboží posléze poskytovali dvěma dalším mužům (27 a 30 let) a dvěma ženám (19 a 40 let) k další distribuci, nebo přímo k užití. Všichni z obviněných jsou totiž sami uživateli této drogy…

Odběrateli byli primárně obyvatelé Ostravy, ale našli se i další mimo krajské město a pro drogy si dojížděli i zájemci i z Vysočiny.

„Z prověřování vyplývá, že mohlo být vyrobeno zhruba 8,5 kilogramu metamfetaminu. Popsaná trestná činnost měla probíhat nejméně od počátku roku 2022 do doby zadržení koncem února letošního roku. Policisté zakročili přímo v době výroby a na zadržení některých z podezřelých se podílela také zásahová jednotka,“ přiblížila Soňa Štětínská.

Komisař 11. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava (ostravského Toxi týmu) na základě důkladného prověřování, shromažďování a dokumentování informací, zahájil trestní stíhání všech sedmi osob (ve věku od 19 do 44 let) pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na dva až deset let.

Obvinění jednali jako organizovaná skupina. Až na 44letého muže jsou všichni stíhání vazebně. Dva lidé ze skupiny, 36letý muž „asistent“ a 40letá žena už byli pro totožnou trestnou činnost v minulosti odsouzeni.

Kriminalisté realizovali rovněž domovní prohlídky a prohlídky nebytových prostor. Zajistili kromě jiného určité množství bílé krystalické látky, věci určené a sloužící k nelegální výrobě pervitinu a další.

„Aktuálně probíhá či již proběhlo zkoumání na odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, popřípadě jsou vyžádána odborná vyjádření dalších expertů. V dané věci kriminalisté zajistili vozidlo, finanční hotovost v řádů desetitisíců korun, dále kolo či koloběžku. Vzhledem k charakteru si případ převzali krajští kriminalisté zabývající se problematikou na úseku toxi, kteří i nadále realizují jednotlivé úkony trestního řízení, respektive pokračují ve vyšetřování,“ zakončila Soňa Štětínská z Policie ČR.