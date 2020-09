Výrazná česká atletická osobnost, olympijská vítězka z Helsinek v roce 1952, stříbrná z olympiády v Římě o osm let později, světová rekordmanka, dvojnásobná mistryně Evropy a třináctinásobná mistryně republiky Dana Zátopková zemřela letos v březnu ve věku 97 let.

S legendou českého i světového sportu se u příležitosti uložení její urny na Valašský Slavín přišli rozloučit příbuzní, řada sportovních osobností, čestných hostů, zástupci Českého olympijského výboru i členové Klubu českých olympioniků a desítky fanoušků.

„Když v pátek 13. března dorazila ta velesmutná zpráva, že nás Dana Zátopková opustila, vybavil jsem si jednu z posledních návštěv u ní ve vojenské nemocnici, kde jsme uvažovali, jak by se asi chystal sportovní svět na její sté narozeniny. Dana tehdy mávla rukou a řekla mi: Víš co, já jsem si po boku Ťopka užila nádherný život, život o němž jsem snila, že bych ho jednou chtěla žít,“ zavzpomínal na jedno z posledních setkání s paní Danou sportovní komentátor Štěpán Škorpil.

Do poslední chvíle rozdávala radost

Připojil dlouhý výčet úctyhodných sportovních úspěchů české atletky a zároveň připomněl také její civilní, lidskou stránku.

„Do poslední chvíle rozdávala radost a dokázala člověku zvednout náladu. To je dar, který nedostává každý. Dana ho měla. Kdyby za každým z nás zůstala taková stopa jako za paní Danou Zátopkovou, tak by nám musel celý svět závidět, jaká jsme nádherná země,“ je přesvědčený Štěpán Škorpil.

Vzdát úctu vynikající atletce přišla také řada předních sportovců. Mezi jinými třeba oštěpař Jan Železný, kanoista Martin Doktor či běžecká rekordmanka Jarmila Kratochvílová. „Měla jsem tu čest se s Danou Zátopkovou v životě potkávat a je mi ctí, že dnes se tady s ní můžu důstojně rozloučit,“ řekla Kratochvílová.

Dokázala toho strašně moc

Výčet všeho, co Dana Zátopková dokázala, by podle ní byl velmi dlouhý. „Dokázala strašně moc ve sportu i v životě. Ale nikdy mi nepřišlo, že by si hrála na velkou hvězdu. Mnohým oštěpařům a oštěpařkám dokázala dobře poradit,“ připomněla Jarmila Kratochvílová.

Pietní vzpomínku na Danu Zátopkovou doprovodila její oblíbená Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. Při ukládání urny s popelem na Valašský Slavín zazněla také čestná salva ze zbraní členů Valašského sboru portáškého.

DANA ZÁTOPKOVÁ

Olympijská vítězka a dvojnásobná mistryně Evropy v hodu oštěpem, později trenérka a funkcionářka. S manželem, legendárním vytrvalcem Emilem vytvořili jeden z nejslavnějších sportovních párů.



Největšího úspěchu Dana Zátopková dosáhla na olympijských hrách v Helsinkách, kde krátce po Emilově triumfu v běhu na 5000 metrů ovládla soutěž oštěpařek. O čtyři roky později v Melbourne skončila čtvrtá, v Římě 1960 získala stříbro.



Rodačka z Fryštátu (dnes součást Karviné) vyrůstala na Slovácku, kde se závodně věnovala házené. V roce 1949 se v dresu Slovácké Slavie Uherské Hradiště stala mistryní republiky, nakonec ale dala přednost hodu oštěpem. Během své dlouhé kariéry vybojovala 13 titulů mistryně republiky, sedmnáctkrát překonala československý rekord. Do historie se zapsala i jako držitelka posledního světového rekordu dřevěným oštěpem.



Závodní kariéru ukončila v roce 1962, poté pracovala jako trenérka mládeže a posléze ústřední trenérka vrhačů. Úzce spolupracovala s Mezinárodní atletickou federací, byla též členkou předsednictva Českého klubu olympioniků. V roce 1988 obdržela Olympijský řád, o 15 let později převzala Medaili Za zásluhy. I po devadesátce se aktivně angažovala v sportovním i společenském dění. Zemřela v březnu 2020 ve věku 97 let.

VALAŠSKÝ SLAVÍN

Valašský Slavín v Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je čestným pohřebištěm a místem připomenutí a uctění života a díla významných osobností, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska.



Myšlenka Valašského Slavína vznikla v 60. letech 20. století. Prvním pietním aktem bylo přenesení ostatků legendárního valašského muzikanta Jana Pelára z Pržna. Jejich uložení se uskutečnilo 5. 10. 1969. Dnes mají na Slavíně svůj pomník desítky významných osobností kulturního, uměleckého, společenského i sportovního života. Mezi jinými například spisovatel a malíř Jan Kobzáň, olympionici Emil Zátopek či Jiří Raška, spisovatel a historik Čeněk Kramoliš, malíř Karel Hofman, lidová zpěvačka Jarmila Šuláková a mnozí další.