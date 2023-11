Více než šedesát moravskoslezských policistů přišlo v pondělí do Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava darovat krev. Pro některé to byla premiéra, jiní již mají za sebou desítky odběrů.

Policisté darovali krev, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Mezi ty druhé patří Josef Nulíček z porubského policejního oddělení, který v pondělí daroval krev po čtyřicáté. „Má to smysl. Pokud se cítíte zdraví, přijďte darovat taky,“ uvedl Josef Nulíček (39 let). Poprvé krev daroval před třinácti roky. „Vždycky jsem chtěl udělat něco nad rámec svých pracovních povinností. Myslím si, že v tom je velký smysl a beru to jako součást své profese,“ dodal Josef Nulíček.

Dárcům přišli osobně poděkovat ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant a ředitel Moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

„Jsme rádi za každého dárce. Krve jako takové není nikdy dost, obzvlášť v takových zařízeních jako Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl Jiří Havrlant s tím, že fakultní nemocnice slouží nejen pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, ale spádově také pro část Olomouckého a Zlínského kraje.

„Spotřeba krve vzrůstá nejenom na našem urgentním příjmu nemocnice, ale také na jednotlivých klinikách. Například se jedná o gynekologii a porodnictví a další,“ řekl Jiří Havrlant.

„Je to úžasný počin. Doufám, že i v budoucnu se takových odběrů zúčastní co nejvíce darujících policistů a občanských zaměstnanců z řad Policie ČR,“ uvedl krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Společnou akci už po páté v historii zorganizovalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.