Beats for Love 2022, den druhý, letecké záběry, Ostrava 2. července 2022. | Video: Deník/Lukáš Ston

Ročně vydělává miliony dolarů, jeho klipy a záznamy vystoupení na youtube mají miliónová shlédnutí. David Guetta, hlavní hvězda letošního ročníku festivalu Beats For Love v Ostravě, patří již dlouhá léta mezi nejslavnější a nejúspěšnější DJ´s a producenty světa.

V řádech několika milionů eur bude i honrář Davida Guetty za vystoupení na Beats For Love. Hvězdné budou i další podmínky, třeba neustálý doprovod a vůz k dispozici. “O Davida Guettu se snažíme dlouhodobě a jsme moc rádi, že to vyšlo zrovna na jubilejní ročník. Jednání byla opravdu složitá a náročná a s jeho vystoupením je spojena i spousta produkční práce jak nyní, tak na festivalu, protože technické podmínky odpovídají velikosti jeho jména,” komentuje úspěch Beats for Love na stránkách festivalu ředitel festivalu Kamil Rudolf.

David Guetta se narodil 7. listopadu 1967 v Paříži. Svou kariéru DJe rozjel již během dospívání v 80. letech, první vinyly začal mixovat ve 13 letech, v 17 letech začal v Paříži vystupovat na prvních parties.

Světové úspěchy pak poprvé přicházejí v letech devadesátých, po roce 2000 se pak stává jednou z vůbec nejúspěšnějších postav světové hudební scény a hudebního průmyslu. Píseň I Gotta Feeling, kterou Guetta produkoval v roce 2009 pro kapelu The Black Eyed Peas, byla dokonce dlouhý čas vůbec nejúspěšnějším hitem 21. století, v USA šlo o nejstahovanější píseň všech dob, hit ovládl hitparády více jak dvaceti zemí.

David Guetta je dnes dvojnásobným držitelem ceny Grammy. Jako autor hudby pak spolupracuje s dalšími velkými hvězdami, jako jsou Rihanna, zmínění The Black Eyed Peas, Snoop Dogg nebo Becky Hill. Posledně jmenovaná ostatně letos na Beats For Love v Ostravě vystoupí také.

Další zajímavosti? David Guetta se například v roce 2007 stal prvním DJem, který si zahrál set na palubě letícího letadla. Bylo to na lince kam jinam, než do známého letního party ráje na Ibize. Letos se David Guetta stal také potřetí otcem. Se svou současnou partnerkou má malého syna, mezi gratulanty tehdy patřila třeba i původem česká hvězda Ivanka Trumpová.

David Guetta vystoupí na festivalu Beats For Love v Ostravě v sobotu 6. července od 0.30 hodin.