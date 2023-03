/VIDEOANKETA, FOTOGALERIE/ Poslední tečkou za prvním dnem prezidentské návštěvy Moravskoslezského kraje byla veřejná debata v unikátní ostravské multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích.

Anketa z debaty s prezidentem v Dolní oblasti ve Vítkovicích, 28. března 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zhruba minutu trvajícím potleskem, zčásti ve stoje, přivítala téměř zaplněná aula Gong v Ostravě v úterý večer prezidenta Petra Pavla. Ten v ní na závěr prvního dne své návštěvy Moravskoslezského kraje absolvoval debatu s občany, kterých se v Gongu sešlo hodně přes tisíc. Většinou zde byli k vidění zástupci střední generace, ale i mnoho mladých, studentů.

Hodinu a půl trvající debata, již vedli dva moderátoři, se nesla v příjemném, poklidném duchu a ochranka si mohla oddechnout, k žádným excesům nedošlo.

Přesto se na sociálních sítích objevila kritika, že moderátoři debatu nezvládli a místo na dotazy lidí, odpovídal prezident na dotazy jejich.

Vzdělání je priorita!

Protože prezident během prvního dne v kraji absolvoval návštěvu gymnázia ve Frýdku-Místku a poté si prohlédl nový vysokoškolský kampus v Ostravě na Černé louce, nešlo vynechat téma školství a vzdělávání, o němž prezident mluvil během dne hned několikrát. A vždy zdůraznil, že toto téma považuje za velmi důležité. A také vysvětlil proč.

„Například proto, že se v Česku otálí s reformou školství. Mělo k ní dojít už dávno a já se obávám, že nám v tomto takzvaně ujíždí vlak. Ve spoustě zemí už pochopili, že vzdělání je priorita a my máme nejvyšší čas, abychom ke vzdělání začali přistupovat jinak – investovali do něj a posuzovali vše, co děláme v tomto ohledu tak, že tím připravujeme mladé lidi na budoucnost,“ řekl Petr Pavel.

S vyšším dosaženým vzděláním prezident spojuje také možnost, jak zabránit odchodu mladých lidí z kraje. Vylidňování regionu je totiž jedno z velkých ožehavých témat.

Pavel: Učme děti více historii

Prezident zmínil také podle něj nedostatečnou výuku historie na školách. „Všichni víme, že dějiny se na střední škole učí v optimálním případě do roku 1968. jenže jak chceme mladým lidem vysvětlovat, co, jak a proč se dnes děje, když oni znají historii do roku 1945 nebo 1948,“ položil prezident řečnickou otázku.

Upozornil také na to, že mladí lidé sledují nejen historii, ale i současné události, jen čerpají z jiných zdrojů.

„Někdy si myslím, že jen sedí u počítačů, ale oni si zjišťují informace a pak o nich debatují. Jen o tom třeba mladá generace se svými rodiči nemluví. Jisté je, že mladí lidé jsou zvídaví, to jen my si myslíme, že je nic nezajímá. Omyl,“ tvrdí Pavel.

Kraj razovity, to je ono!

Přestože Petr Pavel zavítal do kraje, kde s velkým náskokem zvítězil v prezidentských volbách jeho finálový soupeř Andrej Babiš, cítí se tu prý dobře. Má prý rád povahu obyvatel „kraje razovitého“. „Mám radši, když mi někdo bez obalu řekne, co si myslí. A třebaže se mi jeho názor nemusí líbit, mám raději takovou upřímnost, než když musím od jiného dlouze zjišťovat, jak svá slova myslí a co jimi chce říct,“ vysvětlil Pavel.

Další pochvala obyvatelům kraje následovala: „Líbí se mi tady to nasazení a odhodlání. Zdejší lidé jsou si vědomi řady problémů, který region sužují, ale vědí, co chtějí udělat a jdou za tím. Kdyby se tato vlastnost dala přenést do jiných částí republiky, moc by to pomohlo,“ řekl prezident.

Dotazy na kočku i pocity prezidenta

Publikum se mohlo prezidenta ptát zasláním dotazu elektronickou formou přímo na místě. I proto přišly na přetřes vedle seriózních témat i otázky poněkud odlehčené. Někdo se například zeptal, kdy bude mít Micka (kočka manželů Pavlových, pozn. aut.) vlastní status na sociálních sítích.

„Na to se musíte zeptat mojí ženy. Ona je manažer naší Micky,“ reagoval pohotově prezident.

Velké plus si u publika získal i odpovědí na otázku devítileté dívky, která se zeptala, jaké je to být prezident. „Je to fajne,“ odpověděl pohotově a s úsměvem Petr Pavel.

Pobavení publika vzbudil rovněž dotaz, zda prezident nenavrhne svátek Petra a Pavla za státní svátek. „Jako svědomitý hospodář musím konstatovat, že každý státní svátek stojí hodně peněz, takže určitě ne,“ řekl Pavel.

Další z otázek měla charakter bilanční. Jak byste chtěl, aby si vás lidé v kraji pamatovali po skončení vašeho funkčního období? „Zajímavá otázka. Velice by mi lichotilo, kdyby po pěti letech místní řekli: Sice jsi nás pěkně štval, ale měl jsi v řadě věcí pravdu. To by bylo fajn. Mně jde o to, aby pokud možno všechny věci fungovaly a to se nemusí líbit všem. Vždy bude část lidí, kteří mají na nějaký problém jiný názor, to je pochopitelné. Chtěl bych dělat to, co je pro tuto zemi a její obyvatele správné,“ prohlásil prezident.

Valorizace důchodů? Ať rozhodne soud!

V debatě došlo ale i na další závažná témata. Například válku na Ukrajině a obecně bezpečnostní situaci v Evropě v posledních letech. Toto téma Petr Pavel dokázal obsáhle objasnit a vysvětlil, jak zákeřná je dezinformační válka.

Řeč přišla také na první velké rozhodnutí prezidenta po inauguraci, kterým byl podpis zákona o snížení valorizace starobních důchodů od letošního června. „Před tímto rozhodnutím mi bylo opravdu těžko,“ přiznal a vysvětlil proč jednal tak, jak jednal.

Petr Pavel: Plná Letná mi nevadí, útok na ukrajinskou vlajku ano

„Řešil jsem dilema, zda přistoupit na postup vlády, který nebyl zcela v souladu s ústavou. Valorizací bychom letos dopřáli důchodcům jeden „velký mejdan“, ale v příštím roce bychom je o všechno obrali. A to by bylo nejen k důchodcům nefér,“ řekl Pavel s tím, že rozhodnutí nechá na Nejvyšším soudu.

Publikum prezident pobavil také odpovědí na otázku, čím ho v prezidentské kampani nejvíce překvapil jeho konkurent Andrej Babiš. „Volební tým Andreje Babiše mě nejvíce překvapil tím, že mě ničím nepřekvapil,“ uvedl.