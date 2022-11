Jdeme nakupovat

Extra pozornost autoři výstavy Jdeme nakupovat věnovali ostravským obchodním domům v jejich dřívější i dnešní podobě, včetně vyhlášeného domu Bachner. K vidění je i jeho věrný model, stejně jako například sbírka dámských peněženek - i těch, které se kdysi prodávaly na ostravských černých burzách.

Zašlou slávu starých trhů už nikdo neobnoví

„Jako počáteční bod jsme si určili právě rok 1362, kdy naše město získalo trhové právo. Do expozice jsme zahrnuli vybraná témata z oblasti obchodu z Ostravského muzea, ta přináší základní pohled na vývoj obchodování od středověku do současnosti,“ upřesnili průvodci s tím, že formy nákupu a prodeje se nejprve odbývaly na venkovním prostranství na trzích, poté přecházely do „kamenných obchodů“ a s nástupem jednadvacátého století i na internet.

Historické perly

"O výstavu je zájem, a to i fundovaný. Už nás například upozornili, že nemáme vynulovanou obchodní váhu z roku 1989 vyrobenou v podniku Vítkovice Transporta,“ dodali průvodci při prohlídce.

Ostravské muzeum představilo dvě nové expozice 'Jdeme nakupovat' a 'Dějiny Ostravy, osm století města', říjen 2022.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Za pozornost stojí i takové "perly", jako například původní kasa z ostravského „rynku“ z přelomu 18. a 19. století, kamenná dvacetilibrová závaží z téhož období či váhu decimálku z první republiky, která složitým převodem umožňovala zjišťovat hmotnost objemného zboží v kupeckých krámech.

Skutečné vietnamské burzy mají letos padesát let

Platidla samotné ale v muzeu zahrnuli do expozice taktéž a vedle ukázali vývoj pamětních medailí z Ostravy k významným výročím. Obě výstavy potrvají až do 27. listopadu, a jak v muzejní pokladně doplnili, otevřeno bude i další státní svátek 17. listopadu.