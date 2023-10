Primátor Jan Dohnal (ODS) uvedl, že investice do prodloužení životaschopnosti haly by mnohonásobně převyšovala její celkovou hodnotu.

„S majitelem haly probíhají jednání investorů ohledně další koordinace v území. Jak se ohledně haly uvažuje do budoucna? V minulosti zaznívala možnost demolice, to ale předpokládá vybudování nové multifunkční haly,“ nadnesla Bajgarová.

U obou staveb, s jejichž existencí se počítá nanejvýš pár let, se už projevil zub času. Hala Tatran , neboli Bonver Aréna, jak se zázemí pro basketbalisty NH Ostrava oficiálně jmenuje, půjde k zemi v rámci projektu prodloužení a zastřešení Místecké ulice, které má být do roku 2027.

„A to tak, aby se při rekonstrukci Místecké plynule přešlo od ukončení provozu v Tatranu do nové haly,“ dodal primátor. Majitel Tatranu, klub NH Ostrava, se k tématu vyjádří v příštích dnech.

Hala Tatran, které už roky vévodí název Bonver Aréna.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

Jak to s výstavbou nové multifunkční haly pro míčové sporty v Ostravě vypadá, se v nejbližších dnech dočtete v obsáhlém speciálu Deníku, který zmapoval očekávané projekty na území města, jež ovšem mnohdy nejdou podle představ.

Ostrava chystá halu pro míčové sporty. Stavba by měla začít letos

Druhou stavbou, která počítá poslední měsíce své životnosti, je objekt někdejšího hobbymarketu Bauhaus v Janáčkově ulici u zmodernizovaných Jatek. Zastupitelé už byli informováni o tom, že 30. června příštího roku v něm bude ukončen provoz vedlejší činnosti Galerie umění PLATO.

Opozice je proti

„Připravuje se projekt demolice budovy, v budoucnu bude stržena. Netlačí nás termín, k demolici proto může dojít za dva, dva a půl roku,“ uvedl investiční náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak) s tím, že materiál už schválila rada města a nyní se vybírá zhotovitel projektové dokumentace této demolice.

Ostrava řeší, co bude dál s budovou bývalého hobbymarketu v centru

„Proč má PLATO Bauhaus přestat fungovat, když říkáte, že demolice nespěchá? Kam se aktivity, které jsou v rámci města jedinečné, přesunou?“ nechápala rozhodnutí Zuzana Bajgarová.

PLATO Bauhaus, další objekt plánované demolice.Zdroj: pro Deník/Ondřej Kubík

Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové Vilamové (ANO), která má v gesci kulturu, finance a rozpočet, jsou náklady spojené s provozem Bauhausu příliš vysoké.

„Pan ředitel galerie PLATO Pokorný hovořil o dvou milionech korun ročně, problém je také vytápění budovy a provozní bezpečnost. Je velká otázka, jak dlouho ještě lze zajistit bezpečné fungování budovy. Bylo by zbytečné do ní investovat, když ji chceme zdemolovat. Takto jsme se dohodli i s panem ředitelem Pokorným,“ informovala náměstkyně.

Dlouhá debata

„Činnost v Bauhausu nám závidí celá republika, je škoda, že PLATO v Bauhausu nemůže působit ještě rok nebo dva navíc. Investice do zajištění budovy by nebyla vysoká a význam tamní činnosti by ji převážil,“ je přesvědčen zastupitel a bývalý primátor Tomáš Macura (Jdeto!!!).

Prodej, nebo demolice? Návrh na změnu „mrakodrapu“ v Ostravě od Jiřičné netáhne

Zastupitelé o tématu debatovali dlouhé minuty. Lukáš Semerák (Ostravak) upozornil, že se nikomu neděje křivda a s tímto scénářem se dlouhodobě počítá. „Devět let víme, že působení PLATA v Bauhausu je dočasné a cílovou stanicí, kde už také působí, jsou Jatka. V Bauhausu sídlilo provizorně po odchodu z Dolních Vítkovic, aby nebylo bez zázemí,“ připomněl Semerák.

Opozice zkritizovala také to, že město nemá žádnou vizi. „Vůbec od vás nezaznělo, jestli máte nějaké plány s lokalitou dále. My jsme preferovali Bauhaus zachovat, dokud to bude možné a nebude pro lokalitu nové využití. Vy říkáte zdemolujeme hned, ale nevíme, co tam bude dál,“ uvedla Bajgarová.

Ostrava řeší, co bude dál s budovou bývalého hobbymarketu v centru

Primátor Jan Dohnal potvrdil, že k demolici dojde. „Tehdy se nepočítalo s takovým nárůstem energií a zvýšeným provozním příspěvkem na Jatka. Galerie v Jatkách je pro nás čím dál dražší, proto jsme se rozhodli neprodlužovat činnost v Bauhausu,“ ukončil debatu primátor. K demolici staveb, které vzdušnou čarou děli asi 300 metrů, by mělo dojít v podobném čase.