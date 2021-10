„Využili jsme jednodenní výluky na železnici,“ pokračuje projektant DIAMO. Poslední čtvrteční spoj tu projíždí v 7:40 a nejpozději v 17 hodin musí být trať opět průjezdná, zpoždění nákladních vlaků pro automobilku v Nošovicích totiž nepřipadá v úvahu. Demolice by se prodražila tak, že to raději ani nikdo nepočítá. Ostatně, ani výnosy za železný šrot z mostu ji celou nezaplatí.

A k těm se hlušinový most kousek na sever od nádraží v Paskově rozhodně počítá. V provozu není přes čtyři roky (neexistuje už ani samotná úpravna uhlí), na ocelové konstrukci se podepisuje nejen zub času, ale i nenechavci. DIAMO hovoří o havarijním stavu, jako prevenci před možným ohrožením provozu na kolejích i cyklotrase vypracovává projekt jeho odstranění a dává mu prioritu.

„Na haldu D nacházející se už v katastru Řepišť po něm projížděly miliony tun kamení z dolů a jeho životnost byla plánována na delší dobu. To se ještě uvažovalo o těžbě v horizontu 2030,“ říká Bartík působící v hornictví od devětaosmdesátého roku. Nejprve přímo v rubání… a řízením osudu nyní na pozici člověka odpovídajícího za likvidaci šachet.

Báňský inženýr Petr Bartík pohlíží na čtvrteční demolici trati pásového dopravníku z bývalé úpravny uhlí na haldu s jistou nostalgií. Pamatuje totiž doby těžby na dolech Paskov, Staříč, Chlebovice i Sviadnov. „Sloužil k odtěžení hlušiny, čili nepotřebného kamene, z uhelného prádla. Fungoval přibližně od roku 1972 do března 2017, kdy proběhl útlum,“ popisuje nynější projektant ve státním podniku DIAMO účel mostu.

/FOTOGALERIE/ Sloužil při těžbě hlušiny, čili nepotřebného kamene z uhelného prádla. Náklad se po něm dopravoval z úpravny Dolu Paskov na haldu v Řepištích na Frýdecko-Místecku. Včera, ve čtvrtek 7. října 2021, ale osmisetmetrový most u Paskova nad řekou Ostravicí, nad železniční tratí a cyklotrasou mezi Ostravou a Beskydy, přestal existovat.

