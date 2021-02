„Přítel se po té ráně podíval z okna a viděl oheň, venku na chodbě běhali lidi a křičeli, že hoří,“ popisuje Petra časné úterní ranní probuzení. Po němž berou děti a mizí do bezpečí ven. V tom spěchu sice zkoušejí na jedenáctiletou kočku jménem Čikita volat, ale ta kdoví, kde je…

„Nebyl čas! Všude kouř a tma, nešlo světlo,“ pokračuje nájemnice z předposledního patra paneláku s patnácti byty. Jejich obyvatelé se kvůli sedmatřicetiletému sousedovi z jedničky domů vrátit hned tak nebudou moci. Statik povoluje další vstupy jen vyšetřovatelům od policie a hasičů.

Panelový dům na ulici Provaznická den po explozi, 25. února 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Kluk byl v pohodě

„Odpoledne v úterý jsme se tam mohli na chvíli vrátit, odnesli jsme s nejnutnějšími věcmi i terárium,“ uvádí Petra k záchraně samečka agamy, kterému říkají prostě Kluk. Rodina je jedna z mála mladých v domě (většina nájemníků jsou senioři) a byt zničený nemá. Tedy, až na vstupní dveře.

„Chybí nám však Čikita, člen rodiny,“ vyzývá mladá žena o pomoc. Kočička se podle ní vylekala a někde zalezla. Je ostatně plachá a celý život navyklá na jen na podmínky v bytě. Její fotografie už visí po Hrabůvce a objevují se i na sociální síti. U adresy Provaznická 609 čeká přepravka.

„Dala ji tam paní Jana z vedlejšího domu,“ vysvětluje Petra. Právě od ochotné ženy poskytující pomoc jsou i letáky. Postižená rodina je v náhradním ubytování bez přístupu k počítači a tiskárně. Prosí, veřejnost, aby na chlupatou mourovatou Čikitu upozornili na m 737 662 510.

„Kdy se budeme moci vrátit domů, to netušíme,“ konstatuje mladá žena ze sídliště Hrabůvka. V jejím bydlišti se stále činí kriminalisté i technici; explozi vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Den poté policie hovoří o více verzích: Od závady po výbuch „neznámé chemické látky“.

„My ho neznali, moc ho nevídali,“ poznamenává Petra k sousedovi z jedničky. Jenž bojuje na popáleninové jednotce intenzivní péče v porubské fakultní nemocnici o život. Záchranáři po události ošetřují ještě pět lidí ve věku od 60 do 86 let (jednoho nadýchaného kouře vezou do špitálu).

K TÉMATU

Okolí chce pomáhat!



Jana z Horní ulice patří k těm, jimž není osud rodin z Provaznické 609 lhostejný. „Byla jsem tam hned po požáru, nabízela jsem, že u mne mohou zůstat někteří s dětmi,“ vysvětluje. Momentálně se činí alespoň v úsilí vypátrat kočičku Čikitu (aby za ní děti neplakaly, jak zdůrazňuje). Je každopádně schopná uspořádat sbírku oblečení či jídla pro postižené z výbuchem poškozeného domu. „I sousedé se už ptali, jestli někdo něco nepotřebuje? My tady v okolí čekáme na informace, chceme pomoci!“ dodává Jana.