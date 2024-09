V sobotu 14. září se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava uskuteční tradiční akce pro seniory. Tento den budou mít lidé nad 60 let volný vstup do zoo a připraven pro ně bude i speciální doprovodný program.

V rámci sobotní akce v Zoo Ostrava se mohou zájemci zúčastnit komentované prohlídky s průvodcem. Prohlídka začne v 10 hodin u vstupu do zoo a potrvá cca 2 hodiny. Další informace o zvířatech a jejich chovu v zoo se lidé dozvědí i během komentovaných setkání u vybraných druhů zvířat, která budou probíhat podle aktuálního časového harmonogramu.

Kdo bude mít zájem, může nahlédnout do pěstebních skleníků, které jsou běžně návštěvníkům nepřístupné. Komentované prohlídky botanického zázemí s průvodcem probíhají v 11 nebo ve 14 hodin a jsou v ceně vstupného do zoo. Kvůli omezené kapacitě je nutné se nahlásit předem. Sraz zájemců je u výběhu plameňáků v blízkosti vstupu do zoo.

„Vstup do ostravské zoo je v tento den pro všechny seniory nad 60 let zdarma. Prokázat se musejí platným dokladem totožnosti. V případě nepříznivého počasí se některé doprovodné aktivity neuskuteční. Vstup zdarma ale platí za každého počasí," sdělila mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.