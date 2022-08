Sobota 13. srpna bude v ostravské zoologické zahradě patřit slonům. Pokud s sebou tento den vezmete nějaký vysloužilý elektrospotřebič, pomůžete chránit slony ve volné přírodě a zároveň získáte vstupenku do zoo pro děti zdarma.

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne slonů a Zoo Ostrava ji připravila společně s kolektivním systémem Elektrowin a Moravskoslezským krajem. Jejím cílem je upozornit návštěvníky na nepříznivou situaci největších suchozemských savců ve volné přírodě a ukázat možnosti, jak může těmto majestátním zvířatům pomoci každý z nás.

"Do záchrany slonů se mohou lidé zapojit také sběrem vysloužilých elektrospotřebičů, mobilů a dalších elektrozařízení a jejich odevzdáním na správné místo, tedy do sběrných dvorů, speciálních kontejnerů na elektrozařízení nebo třeba právě v zoo. Recyklací těchto výrobků šetříme přirozené prostředí v Africe, kde žijí nejen sloni, ale i gorily a další vzácní živočichové. V těchto oblastech se totiž těží vzácné kovy pro výrobu elektronických zařízení, čímž dochází k rozsáhlé devastaci původních biotopů," uvedla mluvčí ostravské zoo Jana Strakošová.

Akce Elektrowinu se v Zoo Ostrava koná pravidelně již od roku 2010, za dobu trvání návštěvníci donesli více než 4 000 vysloužilých spotřebičů.

Sobotní program v Zoo Ostrava

Sběr starých a nefunkčních elektrospotřebičů, vysloužilý fén, holicí strojek, varnou konvici apod., bude před zoologickou zahradou probíhat už od 9. hodiny. Za ně získají děti volný vstup do zoo (volná vstupenka bude platná pouze v den akce).

"Po celý den budou v areálu zoo probíhat zábavně-naučné aktivity, které pro malé i velké návštěvníky připravil Elektrowin. Týkat se budou samozřejmě správného nakládání s odpady, recyklace a dalšího využití odpadu. U expozice Na statku bude dále stánek charitativní organizace Moment, kde si mohou zájemci pořídit oblečení, hračky a dekorace se sloní tématikou. Děti si budou moci slona na památku i vyrobit," dodala dále mluvčí Jana Strakošová s tím, že výtěžek z prodeje bude určen projektu Save Elephants, jehož aktivity cílí na ochranu slonů ve střední Africe.

Sloni v ohrožení

Slon indický (Elephas maximus) původně obýval oblasti o rozloze 9 miliónů km2 (od Iráku k Číně a na jih po Cejlon). Přeměnou jejich přirozeného prostředí hlavně na zemědělskou půdu došlo k prudkému poklesu počtu zvířat i rostlin. Dnes žijí indičtí sloni na velice fragmentovaném území o celkové rozloze méně než 0,5 miliónů km2 – obývají tedy pouze 5 % původní plochy! Velikost volně žijící populace je odhadována na 50 000 jedinců. V Červeném seznamu jsou vedeni v kategorii „ohrožený“ (Endangered).



Slon africký (Loxodonta africana) obýval původně téměř celou Afriku (dokonce se vyskytoval i na Sahaře v době, kdy byla ještě zelená). Jejich stavy snižují zejména ilegální zabíjení a obchod se slonovinou, dále zábor půdy. Velikost volně žijící populace stále klesá a zatímco před pár lety byla odhadována na 600 000 jedinců, v současné době poklesla početnost na cca 415 000 jedinců. Každoročně je kvůli klům v Africe zabito 30 až 40 000 slonů, tj. asi 100 slonů denně! V Červeném seznamu byl slon africký savanový donedávna veden v kategorii „zranitelný“ (Vulnerable), aktuálně je už také řazen v kategorii „ohrožený“ (Endangered).

Den mezi slony v Lešné

Slonice Kali, Zola, Ulu i nejmladší, teprve čtrnáctiměsíční, Zyqarri, to je čtyřčlenné sloní stádo v Zoo v Lešné, v sousedním Zlínském kraji. Jejichž běžný den začíná okolo sedmé hodiny ranní, kdy do pavilonu přichází chovatelé a chystají slonům snídani. Ošetřovatelé musí každé slonici připravit zhruba dvanáct kilo sena do speciálního sudu, ze kterého si ho slonice vytahují jednotlivými otvory.

Sloni v Lešné, srpen 2022

„Je to pro ně tak nejen snídaně, ale i určitý prvek enrichmentu (obohacení a zpestření prostředí a života zvířat chovaných v lidské péči – pozn. red). Na seně a dalším krmivu si už pochutnává i slůně,“ říká mluvčí zlínské zoo Romana Mikešová.

Zatímco sloni snídají, chovatelé uklízejí ve venkovním výběhu u pavilonu a chystají do výběhu větve ovocných a listnatých stromů.

Ostravská zoo musí kvůli vysokým teplotám osvěžovat zvířata

Okolo půl desáté dopoledne pak čeká slony pravidelný trénink a kontrola zdravotního stavu všech slonů. „Chovatelé v rámci tréninku také kontrolují, zda nemají sloni nějaké zranění, odřeniny nebo třeba popraskaná kopýtka,“ vysvětluje Mikešová.

Po tréninku ještě sloni zůstávají v pavilonu a dostávají další dávku sena – a to ve stejném objemu jako na snídani.

Výběh v Karibuni

„Mezitím chovatelé připraví v travnatém výběhu v Karibuni seno, větve ovocných a listnatých stromů, do speciálních „rozmetačů“ nasypou granule. Okolo půl jedenácté pak chovatelé otevřou koridor, který spojuje výběh u pavilonu s výběhem v Karibuni a sloni zamíří do Karibuni,“ popisuje Romana Mikešová.

Oplakávaný lev Sohan z ostravské zoo znovu "ožil"! V Opavě se těší zájmu v muzeu

Odpoledne, od 13 do 17 hodin, pak dva rozmetače v Karibuni u přístřešků slonům každou hodinu rozhazují granule. „Pro slony je to nejen zpestření jídelníčku, ale opět forma enrichmentu,“ doplňuje mluvčí.

V půl šesté pak chovatelé otevírají pavilon. Slonice a slůně se z Karibuni koridorem přemístí do pavilonu, zbývající část dne už zůstanou v pavilonu a v přilehlém výběhu. Následuje také večeře – seno, sláma, mrkev, granule a v neposlední řadě i oblíbené větve stromů.

Denní sloní jídelníček

„Pro tři slonice a slůně tvoří 150 kilogramů sena, 15 kilogramů mrkve, půl vlečky větví ovocných a listnatých stromů a pět litrů granulí,“ vypočítává Mikešová.

Kromě toho dostávají slonice také „tréninkové“ granule, které jim dávají ošetřovatelé za odměnu při tréninku po splnění určitého úkolu. „Mají jiné složení než ty, které tvoří součást denního jídelníčku,“ říká Romana Mikešová.

Současné sloní stádo by se mohlo v budoucnu rozrůst. „Ano, do budoucna plánujeme rozšíření současného stáda o nového sloního samce. Nyní dokončujeme v Karibuni nové chovné zařízení pro slony, které bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo a které právě umožní i chov samce. Pokud půjde vše podle předpokladů, letos na podzim nás čeká stěhování slonic a slůněte do nového pavilonu,“ prozrazuje mluvčí.

V opavském muzeu je k vidění kromě sloního samce Calvina i malá Sumitra

Oslava svátku? Jedna už byla

„Velkou celodenní oslavu u slonů jsme letos uspořádali 19. června, kdy vítěz soutěže MasterChef Česko 2020 Roman Staša oficiálně pokřtil slůně a oslavili jsme také 1. narozeniny slůněte (Zyqarri se narodil 6.6.2021 – pozn.red.). Na Mezinárodní den slonů tak žádnou akci nechystáme,“ uzavírá Romana Mikešová.