O tom, že hornolhotská chatoviště, zejména Zátiší (jehož části se rozkládají i na katastru sousedních Kyjovic a Budišovic), nejsou jen okrajovou lokalitou s několika zahrádkáři, hovoří už samotná čísla.

Obec se zhruba 850 obyvateli přidělila celkem 250 čísel popisných, přitom stejné množství je v chatovištích čísel evidenčních pro objekty, které nejsou prvoplánově určené k trvalému bydlení. Dá se tedy říct, že téměř polovinu Horní Lhoty tvoří chatoviště (lze očekávat, že v rodinných domech žije více lidí).

Původně rekreační objekty z 60. a 70. let minulého století pro horníky a hutníky z ostravské aglomerace se ale stávají klíčovou částí Horní Lhoty. A na to se nabalují i nejrůznější problémy. Pozemky o průměrné rozloze asi čtyři sta metrů čtverečních mají problém s infrastrukturou.

„Kdysi majitel přijel s ruksáčkem tramvají, došel po pěšině k chatě, kde měl suché wc, povegetoval a odjel. Dnes je to o tom, že každá chata by potřebovala tři až čtyři automobilová stání, navíc se tam těmi auty lidé chtějí dostat,“ popisuje starosta Horní Lhoty Jaroslav Berger, podle něhož obec eviduje největší nárůst obyvatel právě v chatách.

Nový vodovod za 11 milionů

Spousta chat je přitom přístupná sotva pěšky, vyjet z některých nezpevněných komunikací na hlavní cestu s předností v jízdě do kopce se zhruba patnáctiprocentním převýšením je pak teprve výzva.

Někteří lidé chatu využívají sezonně a trvalé bydliště mají ve městě, čím dál více lidí tam však bydlí celoročně. „Řekl bych, že je to tak půl na půl,“ odhaduje starosta Jaroslav Berger.

I proto tam obec vybudovala za 11 milionů korun nový vodovod, druhý v obci, který přivedl pitnou vodu do části objektů. Je dlouhý 2,5 kilometru a Horní Lhota jej vybudovala z obecního rozpočtu bez dotací. Lidem tak mimo jiné i značně zhodnotila majetek. Původně se totiž vůbec neplánovalo, že by chatoviště mělo sloužit ke stávajícím účelům.

„Měla to být jakási zahrádkářská oblast, kam by si o víkendu mohli vyjet tvrdě pracující horníci a hutníci, aby si tam odpočinuli. Dnes se to vyvinulo v něco úplně jiného. Mnohdy už to ani nejsou chaty, ale velkolepé ‚zámky‘ za velké miliony,“ konstatuje starosta Berger.

Kdo však dosud vodovod nemá, patrně se na něj už nemůže spoléhat. „Jiné to je, když ho budujete v komunikaci, a jiné když jej musíte vést v soukromých a lesních pozemcích namačkaných na sebe. Už posledně jsme museli třikrát předělávat projekt, protože někteří lidé nás přes své pozemky zkrátka nepustili. Technicky proto ani není možné, aby vodovod měli všichni. Majetkové vztahy jsou tam velmi složité,“ míní Berger a lidem, kteří by si tam případně chtěli chatu pořídit, doporučuje obezřetnost, případně i konzultaci.

Jak dostat popeláře do lesa?

„Banky dnes zajímá, jestli je k chatě vůbec zákonný přístup – věcným břemenem, odkoupením cesty. To si ale před podpisem ověřují jen ti zodpovědnější. Nejednou za mnou přišli lidé, že zaplatili za chatu 2,5 milionu a mají ten či onen problém. Přesně ani nevěděli, jestli tam mají vodu, jak likvidují odpadní vody. Chata se jim líbí, tak si ji koupí, aniž by o místě mnohdy vůbec něco věděli. A pak nám chodí na úřad, že tam nemají vodu, přístup nebo že zlobí elektřina,“ upozorňuje případné zájemce Berger, podle něhož bude pro obec ještě velkou výzvou novela zákona o odpadech, protože do konce roku pozbudou platnost stávající obecně závazné vyhlášky.

„Doteď si lidé objednávali službu tak, že když chtěli popelnici, udělali jsme smlouvu na osobu. Teď, když to bude platba na nemovitost, to bude složitější. Dají nám pětistovku a budou chtít servis od A do Z,“ obává se Berger. Potíž je v tom, že na některá místa se lidé stěží dostanou osobním vozem a v zimě i pěšky. „Jak někomu chcete zaručit, že tam dojede kukavůz?“