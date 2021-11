Třeba nejvzdáleněji vedená tramvajová linka ostravského dopravního podniku, jejímuž trasování se divil i pozdější prezident Václav Klaus. Nebo dvě velká chatoviště, které dohromady tvoří polovinu obce. Také Ski Areál Vaňkův kopec, který je však pro obec spíše danajským darem.

„Projely tady stovky a tisíce tatrovek, když nám tu ukládaly zeminu z raženého klimkovického tunelu,“ hodnotí starosta Jaroslav Berger dobu předcházející největšímu rozkvětu sjezdovky stojící v okolí chatoviště. A jejím příznivcem není dodnes.

„Rolby, zasněžování, osvětlení, doprava. Vůbec to není v souladu s okolní krajinou. Kdyby mi tam někdo daroval chatu, odmítl bych,“ odmítá Jaroslav Berger hovořit ve frázích.

Horní Lhota má na rozdíl od řady okolních obcí jednu výhodu – klid. Je to tak? Vyjma Vaňkova kopce tady moc lidí nejezdí, navíc ležíte mimo klíčové tahy…

Čekal jsem otázku, proč tady vůbec bydlíte. (směje se) Obec je dobře situována, a to hlavně proto, že je na trase Ostrava – Opava, ale skutečně leží mimo hlavní cesty. Dostanete se k nám rychle přes novou i starou I/11 či přes Vřesinu, ale nejsme průjezdovou obcí, takže je u nás skutečně relativní klid. Když začnou ráno všichni odjíždět do práce, to je pak samozřejmě auto za autem. Do Poruby to máme osm kilometrů, do Opavy dvacet, ale hlavní spádovou oblastí pro nás je Ostrava.

Stejně jako okolní obce jste v minulosti putovali mezi okresy. Bílovec, Opava, Ostrava. Stávající stav vám vyhovuje?

Když se okresy měnily, dělali jsme mezi lidmi anketu. Většina byla pro Ostravu. Jednak je to blíže, jednak nám tady jezdí tramvajová linka č. 5 do Ostravy, takže to má své výhody. Trať tady máme už od roku 1927. To byl ještě vláček na páru, později se trať elektrifikovala. I někdejší prezident, tehdy ještě premiér Václav Klaus se divil, proč do lesů jezdí tramvaj. Důvodem byla pila, která stahovala lidi z okolí, ta už sice v původní podobě nefunguje, přesto tramvaj řada lidí stále využívá.

Dnes ji svým způsobem zastupuje Ski Areál Vaňkův kopec. Vnímáte jej jako zatraktivnění obce, přestože leží na jejím okraji, nebo spíše jako komplikaci ztěžující jinak pohodovou dopravní situaci a narušující místní klid?

To je na obšírnější diskuzi. Vaňkův kopec se pod novým provozovatelem za posledních patnáct let razantně změnil. Tou dobou se razil klimkovický tunel a vytěžený materiál skončil tady u nás. Neřeknu vám přesně, o kolik metrů se tady terén zvedl, ale projely tady stovky a tisíce tatrovek. Byl to pro nás první křest ohněm. Můj osobní názor je takový, že areál se vůbec nehodí do této krajiny. V okolí je chatoviště, které se musí vypořádat s rolbami, zasněžováním, osvětlením, dopravou. Kdyby mi tam někdo daroval chatu, odmítl bych. Kdysi se tam jezdilo, když byly dobré sněhové podmínky, žádné zářící osvětlení a umělé zasněžování.

Všechno má ale svá pro i proti…

Samozřejmě. Pro občany z Poruby a okolí to je skvělé, sednou do auta a za deset minut jsou na sjezdovce.

Místní sjezdovku tolik nevyužívají?

Ale ano, také ji využívají, byť nedokážu říct, do jaké míry. A to je to pro, za které budou areál chválit. A pak je tu to zmíněné proti. A jelikož polovinu naší obce tvoří chaty, jsou to hlasy, které nelze opomíjet. Kolikrát při umělém zasněžování foukne vítr a sníh je úplně někde jinde. Takový je ale můj názor coby starosty. Finančně nám v rozpočtu přítomnost areálu nijak nepomáhá. Je pravda, že nám provozovatelé přispěli na nějaké chodníky, také za uložení zemního materiálu jsme tehdy nedostali jen tisícikorunu, byl to balík peněz, ale když si k tomu na misku vah položíte to ekologické zatížení… Ze samotného provozu areálu už ale obec nijak neprofituje.