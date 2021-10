/SERIÁL DENÍKU, FOTOGALERIE/ Je jich zhruba 750, mnohdy chodí do kopce či z kopce a ani co se týče úředních či soudních záležitostí, neobracejí se jedním směrem. Život v Olbramicích není tuctový a má své kouzlo. přinášíme další díl seriálu Deník na návštěvě.

Deník v ulicích Olbramic. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Devíza číslo jedna – povídáte-li si s místními obyvateli, získáte pocit, že není o moc více obcí vesnického rázu, které by měly tak dobré dopravní spojení s většími městy hromadnou dopravou. A ta přijde Olbramickým obyvatelům vhod. Do roku 1960 totiž spadaly pod okres Bílovec, do roku 2003 pod Nový Jičín a od roku 2007 přináležejí Ostravě, avšak jen správně.