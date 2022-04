Zeptáte-li se lidí v Hošťálkovicích, co jim chybí, jako první je napadne pořádný obchod. V obci sice přežívá prodejna Budoucnost, ale ta má své nejlepší časy dávno za sebou.

„Je to historický objekt, socialistický skanzen vhodný leda tak k natáčení retro filmů,“ hodnotí současný stav starosta Hošťálkovic Jiří Jureček, který u soukromého vlastníka zjišťoval zájem na rekonstrukci i možnosti odkupu. Nepochodil. Budoucnost není na prodej, zároveň by však rekonstrukce příliš nákladná.

Po třech letech věnování se této palčivé otázce se vedení městské části rozhodlo k ráznému kroku. Když není vůle pohnout se stávající prodejnou, vznikne v Hošťálkovicích nová. Osloveny byly velké i malé prodejní řetězce, které však požadují přinejmenším tisíc metrů čtverečních prodejní plochy, což Hošťálkovice nemohou nabídnout. „Jediná Hruška požadovala 600 metrů čtverečních, proto jsme se dohodli,“ odhaluje starosta nového budoucího hráče na potravinářském trhu na severu Ostravy.

Květinářství, kadeřnictví a další služby

Jednu z mála vhodných ploch městská část našla mezi lékařem a hřbitovem za tamní točnou autobusů. V nyní zatravněném a stromy porostlém svahu má vzniknout dvoupatrová budova, kde vrchní patro v požadované rozloze obsadí Hruška, dvousetmetrová rozloha v přízemí pak připadne pro další služby, radnice tam chce květinářství, o které už projevila zájem tamní floristka, kadeřnictví, které by se mělo přesunout z Budoucnosti, ale třeba i manikuru a pedikuru.

„Tím by v Budoucnosti zůstala už jen pošta, která by patrně také neměla mít důvod dále tam setrvávat. Rádi bychom měli všechno na jednom místě v moderním zázemí,“ plánuje Jureček. „Věříme, že to bude i jakýsi tlak na vlastníka prodejny, aby objekt zrenovoval, nebo prodal.“

Knihovna v novém

Hruška i s dalšími službami by se v Hošťálkovicích měla podle podpisů na březnové smlouvě kolaudovat nanejvýš do čtyř let, v opačném případě Hošťálkovice získají pozemky zpět. Má jít o společný projekt investora a radnice, která chce současně zkulturnit samotnou točnu a vybudovat i nové parkoviště.

Exodus z Budoucnosti už během covidu spustila hošťálkovická knihovna, pro níž byly prostory v nezatepleném objektu zcela nevyhovující – v zimě je nebylo možno vytopit na víc než sedmnáct stupňů a vlhly knihy, v létě tam bylo jako v sauně, senioři se tam navíc odmítali škrábat do prudkých schodů. „Využili jsme proto nadbytečné prostory krásně zrekonstruovaného kulturního domu pro potřeby knihovny, které ihned přibyla řada nových čtenářů,“ popisuje starosta, jehož těší, když vidí rodící se čtenářský klub a v křeslech si hovící diskutující seniory, kterým knihovnice s radostí připraví kávu.