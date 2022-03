„Hotová měla být do konce března, ale firma už oznámila, že kvůli covidu a nedostatku stavebního materiálu na trhu práce potrvají patrně do května,“ uvedl starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk.

Vedení školy však počítá s tím, že od září se už bude vyučovat i v nových prostorách. Ty ve dvou podlažích vznikají v místě původního spojovacího krčku mezi školní budovou a tělocvičnou, který byl vybourán do základů. Nově nabídnou tři další učebny. „V době přípravy projektu se nástavba jevila jako adekvátní, ale nyní už bude kapacitně na hraně,“ popsal rychlý demografický vývoj Krásného Pole ředitel tamní Základní a mateřské školy Martin Václavek.

Ještě nestojí, už uvažují dál

Škola bude mít kapacitu 300 žáků, přičemž už nyní jich tam dochází na 270. „V tuto chvíli je nástavba finální variantou, ale je pravda, že už nyní tu a tam problesknou myšlenky, jak by se dala škola v budoucnu dál rozšířit, protože počet dětí narůstá,“ prozradil čtvrt roku před dokončením stavby ředitel.

Dosud měla škola třináct učeben, což třídy limitovalo v dělení hodin, čehož tak škola nevyužívala, přestože nový způsob financování ministerstva školství by to umožňoval. Po letošním provizoriu, kdy je během stavby učeben jen dvanáct a mimo provoz jsou také šatny, už se všichni těší na nové zázemí.

Na to jsou zvědaví také senioři – krásnopolští i okolní, kterým přímo v centru obvodu vyrostl nový řadový objekt spojující ulice Družební a Zauliční. Poskytne zázemí oficiálně pro dvaadvacet seniorů, v případě zájmu i pro víc. „Objekt disponuje dvaceti byty, malými i většími, přičemž dva jsou stavěny pro dvě osoby, takže plánovaná kapacita je 22 seniorů, ale už nyní se nám do větších bytů hlásí další dvojice,“ vysvětlil starosta Výtisk.

S naplněním pomůžou Porubané

Z malých bytů se dá pod střechou přejít do společenské místnosti, z větších do ní vede cesta venkem. Byty už jsou stavebně před dokončením, pokládají se poslední podlahy a dodělávají drobné práce, které nebránily kolaudaci. K ní došlo v magické datum 22. 2. 2022. Jelikož místní obyvatelé kapacitu nenaplnili, poslalo Krásné Pole inzerát do Poruby, která se o naplnění bytů pro zřejmě seniory postará.

O stavbu za asi čtyřicet milionů korun byl ale od začátku prazvláštní zájem. „Místní se nejprve ve velkém hlásili, ale postupně zájem opadal, někdy i vinou úmrtí. Zprvu jsem jen od nás měl asi čtyřicet žádostí, jedna paní se dokonce třikrát přihlásila a třikrát odhlásila, nyní se nám přihlásila počtvrté, že je definitivně rozhodnuta a další den žádost opět zrušila,“ popsal starosta kuriózní způsoby.