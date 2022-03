Do konce roku by v lokalitě, která dříve bývala polem, potažmo hranicí pole a starší zástavby, mělo stát 34 domů. Tedy těch, s jejichž výstavbou se v několika etapách začalo před bezmála deseti lety a které staví firma Omlux místního podnikatele Petra Konečného.

„Ve druhé etapě stavíme 18 domů. V prvních už rodiny bydlí, dalších osm by mělo být hotových do podzimu, poslední čtyři, které chceme v květnu prodávat s rezervacemi, pak do konce roku,“ plánuje Petr Konečný.

Budeme mít „zbrusu novou“ školu, v plánu je i úřad, těší starostu Lhotky Šrámka

Je tomu už rok, co ulice, v nichž rodinné bydlení postupně roste, dostaly svá jména – a nutno říct, že příznačně poetická. Koneckonců, kdo by nechtěl bydlet na Zeleném vršku, na Větrné hůrce nebo Na Výšinkách. Zvláště, když se k tomu přidají kouzelné výhledy do okolí z jednoho z nejvýše položených míst v Ostravě.

Bydlení se zárukou

„Začali jsme mým rodinným domem a sídlem firmy a postupně na ně navazovali. Jsem součástí celého projektu – bydlím s lidmi, kterým domy prodávám, což je pro spoustu z nich garance. Vědí, kdo to stavěl a kde zvonit, když se něco pokazí. Existuje zde důvěra mezi investorem a kupujícími,“ popisuje neobvyklý přístup Petr Konečný, který už před časem pro sebe a místní vybudoval dole u sportovního areálu golfový klub s restaurací.

Na návštěvě v Petřkovicích, malebné ostravské dědině s dotekem „Prajzské“

A dalším bonusem bude na Zeleném vršku parčík pro blízké sousedstvo.

„Jakmile dokončíme domy, zruším staveniště a lide získají parčík. Nejde jen postavit domy a říct sbohem,“ popisuje svou filozofii jednatel Omluxu, jehož těší třeba i to, že se do čtvrti začíná stahovat ptactvo, které zde dříve na holém poli ani později během stavby nebývalo. „Jakmile zde lidé začnou fungovat a bude se to zelenat dál, bude to ještě lepší. Navíc nedaleko je tu ještě lesík. Začíná to tu žít!“

Pokračování za stamiliony?

Projekt „Zelený vršek“ má ještě i svou třetí etapu, která je prozatím z ruky architekta Davida Kotka z Projektstudia jen na papíře (první etapu připravil architekt Petr Lichnovský, druhou MS Architekti, pozn. red.), a je možné, že na něm i zůstane.

„Nejsem si jistý, jestli do ní ještě chci jít. Přeci jen už mi bylo šedesát, navíc je finančně velmi objemná, řádově jde o několik set milionů korun. Ale taky je nádherná, což je to, co mi působí dilema,“ popsal Konečný, podle něhož má Kotek skvělé vize.

Deník na návštěvě: Magické dvojky v Krásném Poli potěšily seniory

„Taky je ve hře, že by jej postavila jiná větší stavební firma. Bylo by nádherné, kdyby se projekt v této podobě zrealizoval, byla by to uzavřená lokalita s hlavou a patou, navíc na jednom z nejkrásnějších míst v Ostravě. Do banky bych ale pro úvěr nešel v žádné době, natož v té dnešní, vše stavím ze zásady z vlastních prostředků, což by zde už ovšem nešlo. To je další brzda, takže uvidíme,“ nechává si pán Zelného vršku otevřená vrátka.