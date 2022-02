Radnice, nádraží a teď Svinov. Škatulata s oblíbenou sochou v Ostravě budí emoce

/FOTOGALERIE/ Snad vždy, když v Ostravě přijde řeč na sochy, je z toho velká diskuze. Nejinak je tomu v případě lidmi oblíbené sochy koně s důlním vozíkem známé jako Pocta hornictví. Co s ní bude? V dalším díle seriálu Deník na návštěvě jsme opět zamířili do Svinova. Co se změnilo od poslední návštěvy?

Plastika koně s důlním vozíkem Pocta hornictví. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Stačí se podívat do nedávné minulosti: Věra Špinarová, Leoš Janáček, Karel Kryl nebo naposledy třeba i další umělecká instalace před novou radnicí – Velký dar. Na jakékoli ozvláštnění prostoru jsou lidé v Ostravě velmi citliví a – stejně jako například ve sportu, což se o Ostravě všeobecně ví – jsou rovněž velmi nároční. Jejich srdce si ale před bezmála deseti lety získala socha koně plynule přecházející v důlní vozík – jako kentaur. Nejčastěji se jí říká Vlakokůň, oficiálně je to Pocta hornictví - ve fotogalerii níže se můžete podívat, kde všude stála. Pocta hornictví a její předchozí umístění v Ostravě: Galerie 28 fotografií v galerii › Od svého vzniku v roce 2013 z rukou studentů střední umělecké školy AVE ART stávala na kruhovém objezdu před novou radnicí, než se o tři roky později přesunula – k velké nelibě Ostravanů – před hlavní nádraží v Přívoze. Tam však zapadla a hledalo se nové využití. Na podzim loňského roku byla přesunuta pod Svinovské mosty, odkud shlíží na nedaleký kruhový objezd. Na něj by se už letos měla přesunout trvale. SERIÁL DENÍKU: Ostrava-Svinov to není jen nádraží! Podívejte se, co dále nabízí „Kruhový objezd – stejně jako ten vedlejší, neb se jim nechvalně přezdívá krtince – snížíme a plastika přijde umístit na něj. Bude z něj shlížet směrem do Svinova. Než se tak letos stane, stojí vedle kruháče,“ popsal plány starosta Svinova Radim Smetana, podle něhož se úprava kruhových objezdů v obvodu plánuje už dávno. Ostatně i ve volebním programu ji jako důležité téma pro místní obyvatele měli snad všichni. „Jednohlasný“ nesouhlas S velkou radostí tak ve Svinově přivítali nabídku ředitele školy AVE ART Jaroslava Prokopa, který ji při hledání vhodného místa Svinovu nabídl. Ostravané ale radost nesdílejí. Toho nepřehlédnete: Ostravský koník-vozík se „ustájil“ pod mosty ve Svinově „Nejlepší socha ve městě a přehazuje se s ní jak s horkým bramborem. Div jestli nezakončí své putování někde u struhy v Kunčičkách,“ míní Zdeněk Švec. „Krásná socha, zaslouží si lepší místo. A když tady ve Svinově, tak přímo na nádraží,“ žádá Kateřina Hromicová. „Nejlepší byla u radnice,“ vzpomíná Marcela Oršulíková. Lidé pro sochu vymýšlejí spoustu míst, kam by se podle nich hodila víc, někteří s ohledem na její minulost rovnou navrhují, ať se tedy „oficiálně“ stane sochou putovní. V Ostravě vydávali parkovací karty v rozporu se zákonem. Dopady jsou celostátní „Je to důstojné místo a brána do města, kudy projde až pětasedmdesát procent návštěvníků Ostravy,“ podotkl k vybrané lokalitě už na podzim ředitel školy AVE ART Jaroslav Prokop. Starosta místo brání. „Svinov je také dobývané území, bývaly tu těžní věže, poctu hornictví, jak název říká, tady skutečně bude vyjadřovat,“ má jasno Radim Smetana, který na vedlejší kruhový objezd plánuje umístit ještě důlní lokomotivu. Co nechat hlasovat přímo veřejnost, kde by si „svou“ sochu přála?