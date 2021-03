Bez diskuze místo mnoha nešvarů. Mají zde největší nezaměstnanost z celé Ostravy, která se pohybuje kolem patnácti procent. Trápí je problémové ubytovny a zejména lokalita v okolí Erbenovy a Tavičské ulice, kterou Deník v minulosti zahrnul do seriálu o ostravských ghettech.

Ne nadarmo právě v této lokalitě předloni na podzim museli vyhlásit bezdoplatkovou zónu na bydlení. Z osmi a půl tisíce obyvatel žije ve Vítkovicích na pět stovek cizinců. A loni v létě na radnici došlo k převratu.

Jak se Vítkovice změnily, můžete porovnat také na snímcích z našeho archivu. Ve fotogalerii výše najdete snímky z letošní návštěvy koncem února, kdy obvod přikryl bílý sníh.

Zde na snímky z roku 2018:

A na snímky z roku 2012:

Že je čas na několik pozitivnějších zpráv? Ano. Mají zde překrásnou radnici, která doplňuje vedlejší Rothschildův palác, nedaleké původně dělnické koloniální domky a také líbivý kostel sv. Pavla apoštola, vše z nádherného červeného režného zdiva. Ne nadarmo nový starosta Richard Čermák označuje radnici za nejkrásnější v celé Ostravy, a to ať už zvenčí nebo zevnitř.

V příštím roce navíc oslaví 120. výročí svého vybudování. „Původně v ní byla zdravotní škola, pak policie, za druhé světové války zde měla kanceláře německá vojska, má velmi bohatou historii,“ přibližuje Čermák - celý rozhovor s prvním mužem ostravského obvodu Vítkovice najdete zde.

Vítkovice navíc těží z výborné dopravní dostupnosti. Pohled na místní Mírové náměstí bez jedoucí tramvaje či alespoň autobusu je spíše výjimka. Výsledek? Deset minut do Poruby, deset minut do centra města.

Jako Michálkovice

Navíc zde mají jistou paralelu s nedalekými Michálkovicemi. O nich si spousta lidí myslí, že na jejich území spadá zoologická zahrada. Ve Vítkovicích zase řeší obdobný „problém“ s multifunkční arénou. Zatímco fotbalově-atletický městský stadion skutečně patří do Vítkovic, nedaleká Ostravar Aréna (či třeba atletická hala) už nikoliv.

Závodní ulice je hranicí, která arénu přisuzuje Zábřehu, tedy Ostravě-Jihu, jakkoliv dobře – či aktuálně zrovna spíše špatně – v ní může hrát tým s názvem HC Vítkovice.

Sport, kam se podíváš

Vítkovický sport však zdaleka není jen hokej a fotbal. Mají zde karate klub, boxerský klub, in-line dráhu, lezecký areál, ale třeba také úspěšného seniora v bench-pressu. A z jiného soudku například uznávanou nemocnici, čtyři školky a střední školy nebo třeba sad.

„A také druhý největší hřbitov ve městě, což sice také není asi dvakrát pozitivní, ale dokresluje to, jak komplexní služby tady máme,“ směje se starosta Richard Čermák.

Především však Vítkovice mají Dolní oblast – DOV, ten magický svět vědy v industriálním prostředí, nejsilnější magnet na turisty, který u nás mimo Prahu najdete. Ještě se divíte, že navzdory řadě neduhů zde lidé chtějí žít?

KRÁTCE Z OBVODU

Budoucnost vítkovického nádraží

V loňském roce bylo po dvanácti letech úvah skutečně vyhlášeno národní kulturní památkou. Demolice nebude, rekonstrukce ano! Tentýž návrh zastává i starosta Vítkovic Richard Čermák.

„Je součástí Vítkovic, mělo by zůstat zachované a mělo by se zrekonstruovat v duchu, v jakém je postavené. A já jsem za to, aby v něm vzniklo kupříkladu muzeum. Zkrátka budovu nějak smysluplně využít,“ říká Čermák, který se po rozvolnění chce sejít se Správou železniční dopravní cesty a probrat, co v budově bude po její rekonstrukci, která má začít příští rok v létě a trvat zhruba dvanáct měsíců.

„Uvažovali, že v jedné části udělají kanceláře a bude tam sídlit finanční správa, ale nedávno nám napsali, že sami i kvůli covidu ještě úplně nevědí,“ podal aktuální informace starosta, který poté, co bude jasné, co bude uvnitř, chce vyřešit i rozsáhlý přednádražní prostor sloužící dnes jako tramvajová smyčka.

Ostrava Boulder Arena

Jedním z připravovaných projektů ve Vítkovicích je také rozšíření tamního komplexního lezeckého areálu v Sadu Jožky Jabůrkové. Radnice připravuje přístavbu tamní hlavní budovy, čímž má vzniknout lezecká boulderingová aréna evropských parametrů.

Projekt připravovaného rozšíření lezeckého areálu v Ostrava Boulder Arenu evropských parametrů. Zdroj: Úmob VítkoviceZdroj: Deník/Petr Jiříček

„Bude patřit k největším nejen v republice. Navíc se nachází v parku, čímž by mohla přilákat i další lidi,“ těší starostu Čermáka.

Aréna by se měla rozrůst ze stávajících 342 metrů čtverečních na plochu 898 metrů čtverečních! Vítkovice tak chtějí reagovat na enormně se zvyšující zájem o dětské lezecké oddíly a bouldering.