Polanka nad Odrou je samostatným obvodem města Ostravy. Svou rozlohou 17,3 km2 patří k největším obvodům a má dnes přes 5 036 obyvatel (k 1. 1. 2020). Jihovýchodní hranicí protéká řeka Odra, která je současně hranicí NPR Polanská Niva. Část tohoto území je také začleněno do CHKO Poodří. Mimo krásné přírody lužních lesů, množství rybníků, mnohých toků (Polančice, Mlýnka …) a náhonů, se zde nacházejí čerpací stanice jodobromových vod, které zásobují nedaleké lázně v Klimkovicích na Hýlově. Tato oblast je předurčena k rekreačnímu zázemí města Ostravy.

Z někdejšího úřadu je bytový dům s pečovatelskou službou, v budově staré vytopené školy se pak usídlil právě úřad, knihovna a umělecká škola. K tomu je v obvodu řada dalších objektů opravených. Devět let od zrodu plánu na využití obecních budov Polanka nad Odrou září novotou.

Plán na změnu image Polanky a využití mnohdy opuštěných budov se zrodil už před lety. Když navíc v roce 2012 byla vytopena budova tamní staré školy, v té době sloužící už jen dětem z prvních ročníků, dal se do pohybu.

Vedení Polanky se po vyhodnocení demografické křivky a odhadu počtu žáků rozhodlo, že je ekonomičtější třídy přesunout a mít celou školu pod jednou střechou. Odpadl tím také problém s přesouváním pedagogů na ředitelství a žáků do jídelny a družiny, které sídlí v nové škole.

Centrum služeb

A úřadu v čele se starostou Pavlem Bochniou se rázem otevřely nové možnosti. Úřad s městem vydali dohromady 48 milionů korun a Polanka nad Odrou získala za vytopenou školu nové „centrum“.

Kostel sv. Anny v Polance nad Odrou.Zdroj: Deník / Petr Jiříček

Do budovy, která je sotva pár metrů od zastávky MHD, se vedle úřadu přestěhovala také knihovna, která sídlila poněkud kuriózně vedle hospody, základní umělecká škola a jednu místnost si úřad nechává v záloze pro případ, že by v budoucnu ztratila zázemí tamní Pošta Partner, sídlící dnes v objektu s potravinami.

Třípatrový objekt disponuje rovněž odpočinkovou místností městské policie a obřadní síní až pro sedmdesát lidí. Stalo se z něj centrum nejzákladnějších obecních služeb.

Zázemí pro seniory

„Je to skutečně velký objekt a za ty dva roky nám ukázal, jak celá ta myšlenka byla dobrá. Budova je maximálně využitá a objekt je provozně na nule. Nikdy nebude ziskový, ale rozhodně ne ztrátový jako původní úřad, navíc je plný života,“ říká starosta Pavel Bochnia, jehož těší, že rekonstrukcí prošla už většina obecních budov. To platí i o kulturním dělnickém domě s přilehlým sportovním areálem či o místní hasičárně.

Dům s pečovatelskou službou (dříve místní úřad)Zdroj: Deník / Petr Jiříček

A v uplynulých měsících skončila i zmíněná transformace původního úřadu v bytový dům s pečovatelskou službou. I díky dotaci tam vzniklo osm bytů pro lidi starší 65 let, které se uplynulý měsíc zcela zaplnily.

„Je to běh pořád dokola, doba se vyvíjí, mění se struktura a počet obyvatel. Vždy bude potřeba s budovami pracovat a reagovat na situaci. Časem to budeme muset řešit i v nové budově školy, která je sice také rekonstruovaná, ale i kvůli inkluzi bude vyžadovat další úpravy, například nedostačují kabinety pro speciální pedagogy,“ vysvětluje Bochnia - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍM MUŽEM OBCE I O PLÁNECH DO BUDOUCNA NAJDETE ZDE

Jediná kaňka – chátrající zámek

Bývalý zámek v Polance nad Odrou, listopad 2020.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zámek v Polance nad Odrou, který byl postaven v 16. století, dnes připomíná spíše ruinu tyčící se nad tamním rybníkem jako pomník. Mládež na dobrodružné výpravy se tam vydává častěji než jeho majitelé, kteří v minulosti měli možnost objekt zbourat. Proti tomu se ale před lety zvedla vlna nevole. Oprava je však také v nedohlednu - VÍCE ZDE

„Stanovili jsme si nějaké priority a zámek mezi nimi nebyl. Má soukromého vlastníka, se kterým jako obec máme korektní vztah a úspěšně řešíme další záležitosti, protože zde má spoustu dalších pozemků. Někdy je důležitější, aby lidé měli kde mít zastávku či vstoupit na chodník, protože i takovéto pozemky tento vlastník má,“ popsal situaci starosta Bochnia, jenž věří, že jednou se opraví i zámek - VÍCE ZDE.

Bankomat na zkoušku

První bankomat v této městské části.Zdroj: Deník / Petr JiříčekDlouhé roky volali obyvatelé Polanky nad Odrou po bankomatu a na přelomu roku se prvního dočkali. „Bankomat je věc, která se lidem špatně vysvětluje. Všichni by jej chtěli, ale banky jej tady dlouhé roky nechtěly dát nebo měly nesplnitelné požadavky. Znamená to pro ně investici, potřebují, aby byl vytížený,“ popisuje starosta Pavel Bochnia.

Podle něj má nyní Polanka bankomat takříkajíc na zkoušku. Neprovozuje jej totiž žádná banka, ale mezinárodní společnost Euronet (s tím souvisejí i poplatky spojené s výběrem, nemají-li klienti výběry zdarma), která jej úřadu poskytla formou pronájmu.

„Máme jej zde jako službu pro občany. Bude záležet na tom, jak jej budou využívat. Jestliže ano, bude to pro nás smysluplná investice do služeb,“ plánuje starosta.

Otázka pro

Otázka pro ředitele ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou Patrika Molitora:

Ředitel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou Patrik MolitorZdroj: Deník / Petr Jiříček

Jak zvládáte současnou situaci? Co je u vás ve škole nového?

Držím se citátu, co nás nezabije, to nás posílí. Takto bych definoval současnou situaci. Je nutné si uvědomit, že každá mince má dvě strany. Negativní strana je všeobecně známa. Více se profilují individuality žáků a rozevírají se mezi nimi nůžky. Daleko výrazněji však váznou sociální vazby. Naopak na distanční výuce vidím přínos v tom, že učitelé dostávají svoji počítačovou gramotnost na vyšší úroveň a jsou schopni pracovat online. Stejně jako jiné školy mezitím využíváme volného prostoru a hledáme firmy, které by mohly provést různé činnosti, aby se škola průběžně modernizovala. Po dobu distanční výuky jsme už vymalovali školní kuchyně, jídelnu, zrekonstruovali vestavěné skříně a plánujeme rekonstrukce drobnějšího charakteru v interiéru chodeb. Zároveň se snažíme žáky motivovat k aktivnímu využití volného času např. vyhlášením fotosoutěže zaměřenou na místní městský obvod.

Z historie

Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou o Polance je zápis v zemských deskách knížectví opavského z r. 1424, kterou Jan Kravař z Jičína zajistil své manželce Anežce, dceři opavského knížete Přemka, kromě jiného také roční důchod na vsi Polance. Sídlem majitelů polanského panství byla tvrz, prvně písemně doložena v r. 1586.

Na počátku 17. století došlo k rozdělení obce na dvě části. Horní Polanku vlastnil Zikmund Porubský a Dolní Polanku Anna Porubská. Dolní Polanka byla od roku 1698 natrvalo připojena ke klimkovickému panství hrabat Wilczků. Horní Polanka přešla v r. 1639 do vlastnictví Jana Kryštofa Vaneckého z Jemničky, který nechal přestavět tvrz na barokní zámek s kaplí sv. Michaela archanděla.

Obce Horní Polanka a Dolní Polanka se v r. 1850 spojily v jednu politickou obec Polanka, jejíž součástí byly také osady Janová, Václavovice, Fonovice a Přemyšov. Tvář obce se postupně měnila. Její novou dominantou se vedle zámku, který byl ještě v r. 1895 zcela restaurován, stal římskokatolický kostel sv. Anny vysvěcený v r. 1900.

Po I. světové válce se široce rozvinul spolkový život a zlepšovala se vybavenost obce (telefon, telegraf, elektrifikace části obce v r. 1926 …). V obci do té doby převažovala hlavně zemědělská činnost, zaměstnanost se však na počátku 20. stol. začala postupně měnit vlivem industrializace sousedního Svinova, Mariánských Hor a dalších obcí ostravské aglomerace.

V roce 1976 se Polanka stala součástí města Ostravy jako část městského obvodu Ostrava - Poruba. Počínaje rokem 1991 je Polanka nad Odrou samostatným obvodem statutárního města Ostravy - VÍCE ZDE