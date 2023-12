Navigace ano, ale…

V lednu policisté vyšetřovali nezvyklou nehodu. Navigaci příliš důvěřovala mladá řidička (21 let), která u Dolních Vítkovic v Ostravě poslechla doporučení navigace a odbočila. Než se nadála, jela po kolejišti. Ze situace byla tak vyděšená, že pokračovala až do okamžiku, dokud se auto nezaseklo. Za tu dobu urazila přibližně třicet metrů. Na místě zasahovali policisté. Dechová zkouška byla negativní. Otřesená žena ochráncům zákona řekla, že pouze poslouchala, co jí navigace řekla. Nehoda byla na místě vyřešena blokovou pokutou, Policisté řidičce doporučili, aby se příště nespoléhala pouze na navigaci.

Zdroj: Policie ČR

Jen několik hodin předtím se něco podobného stalo třiašedesátiletému muži ve vozidle Renault Thalia. Také on v Ostravě odbočil, kam neměl. Večer v městské části Ostrava-Jih skončil v kolejišti. Zda u této nehody sehrála nějakou roli navigace, není jasné.

S navigací autem i po železniční trati

Navigace se však podepsala na jiné nehodě, která v lednu zastavila dopravu na železniční trati z Krnova do Jeseníku. Ta vede přes polské Głuchołazy. A právě tam se odehrál nečekaný incident. Chyba navigace navedla řidičku osobního vozu při odbočení do kolejiště, po kterém jela sto metrů. Doprava na trati musela být po dobu vyprošťování auta zastavena.

