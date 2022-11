Kdo se bude tento týden pohybovat v prostředcích ostravské hromadné dopravy, měl by si dát taky pozor na to, že za ni i zaplatí. Od dnešního odpoledne totiž začíná pětidenní kontrolní akce, jejímž cílem je přimět lidi uvědomit si, že „normální je platit“.

Speciální instruktáž

Tak ostatně zní i motto „zátahu“, o kterém však Dopravní podnik Ostrava v rámci férovosti informuje prostřednictvím Deníku s předstihem.

Albert Čuba vysvětluje možnosti platby v ostravské MHD (české titulky):

„Do týdenní kontrolní akce na dodržování přepravních podmínek je zapojeno 38 asistentů přepravy a 46 strážníků. Kontroly probíhají od pondělí 7. do pátku 11. listopadu a jsou zaměřeny na odpolední a noční spoje,“ upřesnila mluvčí DPO Tereza Šnoblová s tím, že před začátkem akce bude asistentům a strážníkům podána speciální instruktáž přímo pro tuto akci.

Podle informací Deníku, které DPO blíže nekomentoval, bude v pozoru i několik desítek revizorů. Ti by měli nekompromisně trestat černé pasažéry, kterým domluva ze strany asistentů přepravy nepostačí a budou chtít jezdit zadarmo i dál.

V odpoledních a nočních hodinách

S hlídkami musejí cestující počítat na všech linkách ve všech spojích primárně v odpoledních a nočních hodinách a to jak v tramvajích, tak i trolejbusech a autobusech. V Ostravě sice černých pasažérů v poslední době mírně ubylo, přesto jejich počet budí pozornost. Pro DPO je to zároveň jedna z možností, jak pomoci navýšit příjmovou stránku, protože nyní čelí realitě v podobě zhruba dvoumiliardové dotace ze strany města, pro které je to však šestina celého ročního rozpočtu!

Reportáž z kontrolní akce přinese Deník odpoledne.

„Obávám se, že provoz výrazněji zlevnit neumíme, protože nechceme snižovat platy v dopravním podniku, nechceme propouštět a nechceme ani drasticky omezovat spoje. Výdajová stránka se nám tedy znatelně nezmění. Zkrátka je to fakt, provoz se prodražuje a město na něj v tento okamžik určitě musí přispívat dál. Také proto si musíme říct, jak zvýšit příjmy dopravnímu podniku i jinak než z rozpočtu města,“ komentoval v uplynulých dnech náměstek primátora pro dopravu Jan Dohnal v exkluzivním rozhovoru pro Deník ekonomickou stránku ostravské MHD, byť primárně měl na mysli možnosti, jak do tramvají a dalších prostředků dostat co nejvíce nových cestujících.

