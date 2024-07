Poruba se loni poprvé zapojila do projektu Corrency. Díky tomu mohly děti do 15 let prostřednictvím rodičů či zákonných zástupců získat 500 correntů, což je ekvivalent 500 korun, na útratu u registrovaných obchodníků nebo spolků. Dar šlo využít při koupi zboží, jako například školních potřeb nebo služeb, tedy volnočasových kroužků mimoškolních aktivit. Až polovinu ceny bylo možné zaplatit correnty a zbytek částky doplatit ze svého. Projekt zaujal, a navíc podpořil místní ekonomiku.

Jakou částku mohou letos děti do 15 let v Ostravě-Porubě získat na mimoškolní aktivity?

Spolky, provozovatelé a organizace, které zajišťují volnočasové aktivity, obchody s potřebami pro děti s provozovnou na území městského obvodu Ostrava-Poruba se mohou registrovat od 1. srpna do 30. září 2024. Rodiče nebo zákonní zástupci mohou děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 20. srpna do 31. října. Ve stejném termínu bude možné uplatnit correnty. K platbě bude potřeba občanský průkaz nebo kód ze SMS v mobilním telefonu. Občan přitom může utratit až tisíc correntů, druhou polovinu ceny zaplatí v korunách.

Podrobnější informace najdou zájemci na webu poruba.corrency.cz.

Corrency v Porubě v loňském roce