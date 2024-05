Se základními zásadami bezpečného chování v silničním provozu se však mohou seznámit také děti mateřských škol, školních družin i žáci prvních a druhých ročníků, díky výuce zajišťované v areálu Mateřské školy v Ostravě-Porubě v Ukrajinské ulici. Výuka žáků čtvrtých ročníků je zajišťována BESIPem a Ministerstvem dopravy ČR. Celou řadu výukových aktivit pak nabízí Městská policie Ostrava.

Řadu let se také koná Dopravní soutěž mladých cyklistů, která je vyvrcholením systematické dopravní výchovy. Z okrskových kol jsou nominována soutěžní družstva do kola městského, které se už tradičně koná na dětském dopravním hřišti ZŠ a MŠ Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Letošní městské kolo soutěže se uskutečnilo 10. května 2024. Dva vítězné týmy pak postoupí do kola krajského, kde budou soutěžit s nejlepšími družstvy celého kraje.

„Následky úrazů dětí v silničním provozu mohou být fatální, prevenci a osvětě dětí od nejútlejšího věku věnujeme výraznou pozornost. Odbor dopravy zajišťuje dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích v Porubě i v Hrabůvce, v letošním roce činí náklady na toto vzdělávání více než 420 tisíc korun. Další možností je výuka na dětském dopravním hřišti v ulici Orebitská v Ostravě-Přívoze, které provozuje oddíl prevence Městské policie Ostrava. Dopravní výuku mohou absolvovat již děti v mateřských školách až po žáky pátých ročníků škol základních. Tradiční městská soutěž nejmladších cyklistů pak nabídne zajímavou formu soutěžního klání dětí, které mohou poměřit své dovednosti i vědomosti s ostatními,“ konstatoval Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

V průběhu Dopravní soutěže mladých cyklistů se děti zúčastní disciplín, obsahující pravidla provozu na komunikacích, jízdu zručnosti i zásady poskytování první pomoci. Soutěž má mezinárodní charakter. Okresní, městská, krajská kola pak vystřídá klání celostátní a mezinárodní.

Na přípravách a zajištění soutěže se podílí odbor dopravy, Aktiv BESIP A BESIP. Dopravní výuku dětí ve městě zajišťuje významným způsobem také Městská policie Ostrava, která se prevenci v dopravě věnuje už u předškoláků, kdy v ostravských mateřských školkách realizuje preventivní program s názvem BESIP pro předškoláky.