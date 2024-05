Děti se ztratily u Ostrava arény. Policisté spustili bleskovou pátrací akci

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Až do včerejšího podvečera to pro policisty zapojené do opatření v souvislosti s hokejovým šampionátem v Ostravě byla „běžná služba“. Kolem 19. hodiny se však ochráncům zákona ozvala na vysílačkách relace o dvou ztracených dětech. Spustila se bleskurychlá pátračka…

Pátraní po dětech, které se ztratily u Ostrava arény, mělo šťastný konec. | Video: se souhlasem PČR