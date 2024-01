Od loňského ledna funguje lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost pouze ve Fakultní nemocnici Ostrava v prostorách nemocniční polikliniky v ulici 17. listopadu v Porubě. Mimo ordinační hodiny pohotovosti mohou rodiče s malými pacienty v případě potřeby nutné a neodkladné zdravotní péče navštívit Městskou nemocnici Ostrava, Fakultní nemocnici Ostrava nebo Nemocnici Agel Ostrava-Vítkovice.

Situace, která nastala v Uherském Brodě ale v Ostravě podle FNO nehrozí. Pediatrů je k dispozici dostatek a problém s fungováním dětské pohotovosti by neměl nastat. „Personál na LPS pro děti a dorost máme dostatečně pokrytý, takže ani do budoucna žádná taková situace nehrozí,“ uvedla Petra Petlachová, mluvčí FNO.

Do systému služeb ve FNO bylo loni v lednu zapsaných 20 pediatrů, jejich počet zůstává podle mluvčí stabilní. „Služby jsou ustálené, takže nedošlo k žádným změnám,“ dodala mluvčí nemocnice. Pohotovost zde funguje každý pracovní den od 16 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin.

Pro děti a dorost (do doby dosažení 18 let věku) nově v upravených prostorách nemocniční polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava v ul. 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava-Poruba v pracovní dny v době od 16 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin.

Pro dospělé LPS nadále zajistí Městská nemocnice Ostrava ve stávajících prostorách v ul. Varenská č. 3131/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, a to v pracovní dny od 17 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Po ukončení ordinačních hodin LPS poskytne pacientům v případě potřeby nutnou a neodkladnou zdravotní péči nejbližší zdravotnické zařízení podle bydliště pacienta na příslušném pracovišti dané nemocnice.

Zubní pohotovost (Dental Emergency) bude nadále poskytována v areálu společnosti Ridera Sport v ul. Závodní č. 2885/86, 703 00 Ostrava-Vítkovice (za parkovištěm sousedícím s vítkovickým fotbalovým stadionem ze strany ul. Rudná). Na časovém harmonogramu se také nic nemění, to znamená, že v pracovní dny zde bude zubní LPS poskytována přes noc v době od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.