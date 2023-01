Mnohým pachatelům ještě není ani patnáct let a nejsou tudíž trestně zodpovědní. Často jde o chovance výchovných ústavů na útěku. „V poslední době se setkáváme s trendem, kdy loupeže páchají mladiství a děti. Registrujeme také nárůst brutality,“ potvrdil náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Mladí lupiči si počínají bezcitně, chladnokrevně a promyšleně. Útočí ve skupinách, oběti nemají šanci. Vybírají si seniory i své vrstevníky, snadnou kořistí jsou pro ně i alkoholem znavení lidé.

Zatímco v minulosti v podobných případech členové dětských gangů vesměs používali jen výhrůžky, nyní se uchylují až k nesmyslnému násilí. „Dochází k fyzickému napadání, a to velmi surovou formou. Jsou to údery, kopy, a to i ve chvíli, kdy oběť spadne na zem. Pachatelé i v tomto okamžiku v útoku pokračují,“ dodal Wita. Dětští lupiči se vyskytují prakticky ve všech větších městech regionu. Nejaktivnější jsou v Ostravě a Karviné.

Chovanci

Mnohé zločiny mají na svědomí chovanci výchovných ústavů. Pokud jim není patnáct let, je situace prakticky neřešitelná. „My je zadržíme a po provedení procesních úkonů vracíme do výchovných ústavů. A když se jim z ústavu znovu podaří utéct, pokračují v páchání trestné činnosti,“ řekl Wita.

V loňském roce došlo v Moravskoslezském kraji k 261 loupežím, objasnit se jich podařilo více než osmdesát procent. Dětské gangy mají na svědomí 101 přepadení. V této souvislosti policie vyšetřovala 148 osob z řad nezletilých a mladistvých.

Vloni byly hlášeny i případy, které se odehrály v okolí škol. Vedení jedné z nich dokonce prostřednictvím interního systému zaslalo rodičům upozornění týkající se mladých násilníků. Ti přepadli dva třináctileté chlapce z nedalekého domova mládeže. Další děti u školy pak přiměli k vydání věcí. Situace se uklidnila poté, kdy se v lokalitě objevil zvýšený počet hlídek státní i městské policie.

S dětskými gangy se moravskoslezští policisté setkávali i v minulosti. Mezi nejhorší patřila před několika lety banda sedmi žáků ve věku dvanáct až patnáct let. Po škole se všichni scházeli na hřišti v Moravské Ostravě, odkud se vydávali do městské části Ostrava-Poruba, kde je nikdo neznal. Své oběti si vybírali náhodně. Útočili na děti i starší ženy. Vše kvůli nudě a touze po dobrodružství. Brali jim peníze, mobilní telefony a platební karty. Nejmladší z násilníků nosil s sebou mačetu s čepelí dlouhou padesát centimetrů. Vytáhl ji například na čtrnáctiletého chlapce, který utrpěl psychické trauma.

Dvacet zločinů si na své konto připsalo pět školáků ve věku od devíti do čtrnácti let, kteří v roce 2015 v různých sestavách řádili na Ostravsku. Zaměřovali se především na ženy středního a staršího věku, kterým v nestřeženém okamžiku strhli z krku řetízky. Kromě řetízků se zajímali také o kabelky. Lupiči terorizovali i své vrstevníky.