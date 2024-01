Klíčoví hráči sanace haldy Heřmanice jsou státní podnik Diamo a společnost Ostravská těžební, v níž jste hlavním investorem. Přibližte prosím lidem, kdo má co na starost…

Ve skutečnosti existuje jediný subjekt, který je od roku 2001 odpovědný za řádnou sanaci odvalu Heřmanice, a to je ze zákona Diamo, sanace probíhá na základě rozhodnutí obvodního báňského úřadu (OBÚ) z roku 2012. Státní podnik Diamo, to je klíčový hráč.

Diamo však nedávno zastavilo sanaci heřmanické haldy. Oficiálně kvůli změnám vlastnických poměrů na haldě a problémům s dělící vzdušnou stěnou, která haldu odděluje od skládky chemického odpadu z koksovny. Rideře, která stěnu zhotovila, na výzvu k pokračování v sanaci řeklo, že v ní bude pokračovat, až se vyřeší skladba stěny. Jak to vidíte vy?

Dalibor Tesař, předseda představenstva společnosti cresco&finance, která vlastní asi polovinu pozemků pod heřmanickou haldou v Ostravě, a zároveň předseda dozorčí rady společnosti Ostravská těžební, která se na sanaci podílela.Zdroj: se souhlasem Dalibora Tesaře

Státu patří cca 95 procent ploch odvalu zasažených termickou aktivitou, všechno to, co zmiňujete, jsou jejich zcela zástupné výmluvy. Podle dokumentace, která je součástí rozhodnutí OBÚ z roku 2012, měla být termicky aktivní hlušina vymístěna a k tomu žádný náš souhlas ani Rideru stání podnik Diamo nepotřebuje, mimo to vlastník pozemků vymístění termicky aktivní hlušiny opakovaně požadoval. To, že ještě dnes – více než 12 let po rozhodnutí OBÚ – odval stále hoří, je projevem naprosté neúcty k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

S Diamem se však už nějaký čas soudíte o 1,2 miliardy korun kvůli sanaci haldy. O co přesně jde?

Diamo dodávalo do linky nejen hlušinu, ale i nebezpečné odpady, kterých se potřebovalo zadarmo zbavit. Uvedená výše nároku neodpovídá, ale máte pravdu. Tyto spory vede se společností Diamo jmenovitě společnost Ostravská těžební a je to zákonné právo každého subjektu. Nebudeme se k nim dále vyjadřovat.

Jaký je tedy podle vás skutečný důvod zastavení sanace heřmanického odvalu?

Žádný důvod k zastavení sanace není, jsou to jen výmluvy. Diamo má nabídku vlastníka k pokračování sanace podle původního rozhodnutí OBÚ z roku 2012, na kterou nereaguje a nedělá nic. Je jim jedno, co tady občané Ostravy dýchají, do Stráže pod Ralskem je odtud daleko (sídlo Diama, pozn. red.). Myslíte si, že v Praze nebo v Brně by nějaká halda víc než čtvrt století stále hořela?

Co se týče samotné sanace haldy, Diamo tvrdí, že coby nový vlastník pozemků (od roku 2022) požadujete nájemné 30 milionů ročně, případně pozemky nabízíte k prodeji za 460 milionů. Je to pravda?

To není pravda. V dopise (poskytnut redakci k dispozici, pozn. red.) jsme napsali, že jsme ochotni jednat, ale tohle je jen způsob, kterým Diamo odvádí pozornost od hlavního problému. Snaží se jen očernit kdekoho jiného.

Na schůzce se zástupci města a kraje Diamo tento týden uvedlo, že navrhuje zpracování nové studie sanace heřmanické haldy, přičemž jen zpracování studie má trvat rok a půl. Všichni to odmítli. Hraje Diamo o čas? A proč?

Odmítnutí tohoto postupu ze strany municipalit je logický a odpovědný krok volených zástupců občanů. Diamo má platné rozhodnutí OBÚ z roku 2012, podle kterého může odval rozebrat na druhotné suroviny a termicky aktivní hlušinu vymístit. Co dělal státní podnik od roku 2001, kdy převzal odval do správy? Je to jen hra o čas a možnost, jak zase nedělat pět let nic. Na střední část odvalu byla zpracována v roce 2009 EIA (studie posouzení vlivu na životní prostřední, pozn. red.) a následně bylo v roce 2021 vydáno navazující rozhodnutí OBÚ. Diamu nebrání vůbec nic, mohou začít pracovat zítra, ale nezačnou. Je jim to totiž jedno, však co, ostravská děcka to ještě nějaký čas vydrží, daňový poplatník to zaplatí! Veškerá odpovědnost za zdravotní a enviromentální dopady hořícího odvalu jde za státním podnikem.