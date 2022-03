„Od počátku válečného konfliktu na Ukrajině se Charita zapojuje do pomoci lidem, kteří přicházejí v tíživé životní situaci do České republiky s prosbou o azyl. Během prvních čtrnácti dní od vypuknutí války, Charity ostravsko-opavské diecéze poskytly pomoc na šesti stům běženců, kterým zajistily potraviny, hygienické prostředky a potřebné ošacení,“ sdělil ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo a dodává: „Naléhavost této pomoci je stále aktuální, proto se Diecézní charita ostravsko-opavská rozhodla vyhlásit materiální a potravinovou sbírku.“

Situaci potvrzuje Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín, která spravuje vlastní humanitární sklad: „V akutní fázi jsme jednorázově pomohli asi dvěma stům Ukrajincům, kterým se podařilo dostat k nám. Ze skladu jsme jim připravili potravinové a hygienické balíčky, posloužil i náš charitní šatník, protože ti lidé přišli opravdu s minimem věcí, neměli s sebou skoro nic. Pomoc se podařila hlavně i díky sponzorským darům soukromých podniků a spoluprací s okolními obcemi. Aktuálně ale začínáme pociťovat nedostatek potravin, které ve skladu pomalu docházejí.“

Policisté v Ostravě hlídají pomníky ruské armády. Padla první obvinění

Dárci, kteří by se chtěli do sbírky zapojit, mohou přinést trvanlivé potraviny a drogerii každý čtvrtek a pátek od 10 do 18 hodin na jedno ze sběrných míst. Ta se nachází v Bohumíně, Českém Těšíně, Frenštátě pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Hlučíně, Hrabyni, Krnově, Malé Morávce, Novém Jičíně, Odrách, Opavě, Ostravě, Polance nad Odrou, Studénce a Třinci.

K TÉMATU

Co je potřeba

POTRAVINY

Balené vody, konzervy, paštiky, instantní jídla, rýže, těstoviny, káva, čaj, dětská výživa (sunar, přesnídávky, kaše), piškoty, sušenky, cereálie, trvanlivé mléko.

DROGERIE

Desinfekce, mýdla a šampony, zubní pasty a kartáčky, mýdla na ruční praní, vlhčené ubrousky, dámské hygienické vložky a tampony, dětské pleny, pleny pro dospělé, deodoranty, toaletní papír.

KDY:

každý čtvrtek a pátek 10 až 18 hodin. Sbírka potrvá do 31. března 2022.

SBĚRNÁ MÍSTA

Bohumín

– Slezská 295 (Charitní dům sv. Kláry Charity Bohumín)

Český Těšín

– Ostravská 285 (Charitní bazárek Charity Český Těšín)

Frenštát pod Radhoštěm

– Dolní 504 (Charita Frenštát pod Radhoštěm)

Frýdek-Místek

– F. Čejky 450 (Charita FM), Mariánské náměstí 146 (Dům pokojného stáří Charity FM)

Hlučín

– Farní 284/7 (Křesťanské centrum ve farním dvoře)

Hrabyně

– Hrabyně 212 (dílny Charity Hrabyně – areál rehabilitačního centra)

Krnov

– Hlubčická 3 (sídlo Charity Krnov)

Malá Morávka

– Malá Morávka 56 (Charita sv. Martina)

Nový Jičín

– Dolní brána 57 (Charitní dům Matky Terezy Charity Nový Jičín)

Odry

– Hranická 1110/32 (budova Denního stacionáře Charity Odry, 2. patro)

Opava

– Přemyslovců 26 (ředitelství Charity Opava)

Ostrava

– Betonářská 790/12 (Vesnička soužití), Kořenského 1323/17 (Charita Ostrava), Holvekova651/28 (Charita sv. Alexandra)

Polanka nad Odrou

– ul. 1. května 1136/162 (dílny Charity Hrabyně)

Studénka

– Malá strana 460 (kavárna v Domově sv. Anny Charity Studénka)

Třinec

– Lidická 1272 (Charita Třinec)