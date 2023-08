/FOTO, VIDEO/ Křik, hádky, hlučné chování. A to přímo pod okny stovek obyvatel domů. K takovým situacím docházelo prakticky každý víkend v okolí Diskotéky Zahrada na osmém obvodě v Ostravě-Porubě. Neúnosnou situaci řešily vedení města, radnice i městská policie, která během noci i několikrát vyjížděla na místo…

Diskotéka Zahrada v Ostravě-Porubě končí, srpen 2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

„Nedá se tu spát. Návštěvníci chodí před diskotéku kouřit. Křičí, smějí se, často dochází k hádkám. Nejhorší je, když ty mladé holky začnou ječet. Umíte si představit, jak se to rozléhá třeba ve čtyři hodiny ráno?“ uvedla starší žena bydlící přímo naproti diskotéky.

Výpověď

Situaci se nakonec po dohodě se zástupci města a obvodu rozhodl vyřešit samotný majitel objektu, který prostory, kde se diskotéky konají, pronajímá.

„O situaci se mluvilo na zastupitelstvu města. Jednal jsem i s primátorem Ostravy. V samotné diskotéce problém není. Ta je pořádku. Provozovatel dodržuje všechno, co má. Na jeho straně chyba není. Bohužel za to mohou samotní hosté, kteří jdou před diskotéku a jsou hluční. Rozumím, že to lidem v okolí vadí,“ řekl Deníku majitel objektu s tím, že nakonec sáhl k razantnímu kroku a nájemci dal výpověď s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

„Jiná možnost nebyla,“ dodal majitel, který vlastní i navazující prostory, kde je stejnojmenná restaurace. „Ta zůstane zachována,“ uklidnil hosty oblíbené hospůdky. Deník oslovil i provozovatele diskotéky, který se však k situaci nechtěl vyjadřovat.

Hluk, vandalství

Krok majitele objektu vítají i zástupci porubské radnice. „Pravidelné páteční a sobotní diskotéky by byly bez problémů, kdyby se lidé bavili jen uvnitř. Bohužel to se nedělo. Situaci na čas uklidnily covidové restrikce, po nich se vše vrátilo do původního stavu. Stížností na hluk a vandalismus se hromadily a městská policie tam zajížděla i několikrát za noc. Na místě se byl podívat i primátor Jan Dohnal, který uznal, že situace je neudržitelná,“ uvedl místostarosta Ostravy-Poruby Jan Dekický.

Bez pomoci majitele objektu a jeho výpovědi z nájmu by se ale situace řešila velmi obtížně. Provozovatelé podniků totiž nemají povinnost starat se o to, co návštěvníci dělají poté, kdy jejich zařízení opustí.