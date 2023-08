Blogerka a influencerka Dominika Myslivcová (28) v únoru oznámila své první těhotenství. Nyní oznámila na sociální síti Instagram narození chlapečka Deriana.

Ostravská rodačka Dominika Myslivcová se těší z prvního potomka. | Foto: Koláž: Jiří Štraub, repro Instagram

Ostravská rodačka se těší z prvního potomka.

„Moc se těším. Bojím se, protože jsem to nikdy v životě nezažila, takže nevím, co mám od toho očekávat, jaká je to bolest a všechno potom. Takže jsem plná emocí,“ uvedla influencerka těsně před porodem pro web Expres. Porod měla předem naplánovaný na úterý 22. srpna kvůli císařskému řezu.

EXKLUZIVNĚ! Ondy? Internetová hvězda z Ostravy s utajovaným soukromím!

„Derian, muž mého života,“ napsala k fotografii z nemocniční postele s malým Derianem v náručí. Otcem jejího prvního potomka je podnikatel Zdeněk Chytil.

Takto se Dominika radovala z miminka loni v červnu ještě jako teta:

Kdo je Dominika Myslivcová?

Dominika Myslivcová patří mezi nejpopulárnější české influencerky. Narodila se v Ostravě, ale nyní žije v Praze. Svůj život prezentuje především na Instagramu, kde má 349 tisíc sledujících. Proslavila se také díky několika hudebním videoklipům, které na YouTube nasbíraly přes 10 milionů zhlédnutí.

Zdroj: Youtube