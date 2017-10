Divadelní opozdilci mají většinou smůlu

Řádně si zakoupila vstupenku na inscenaci Petrolejové lampy do ostravského Divadla Petra Bezruče. Bohužel dorazila na představení později.

Divadlo Petra Bezruče. Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

Přesně se zpožděním devět minut. Uvaděčky jí sdělily, že ředitel divadla zakázal vpouštět do sálu po zahájení představení…

„Měla jsem tedy počkat do přestávky, pak mi to umožní. A abych nepřišla o tu první půlku, bylo mi navrženo strávit tento čas v zatuchlém, kouřem zasmrádlém divadelním klubu, kde jsem mohla sledovat představení v televizi umístěné dva metry nad stolem, s mini obrazovkou. Sledovat maličké postavy, které se hýbaly na ještě menší ploše přijímače. Slyšet nebylo skoro nic. Těžko jsem dávala dohromady slova, natož věty. Příšerný zážitek. Po pěti minutách jsem se zvedla a odešla,“ popisuje Alena Lacinová z Ostravy.

„Připadala jsem si jako za totality. Jdeš pozdě, stihne tě trest,“ rozhořčeně vypráví divačka.

Do divadla chodí Alena Lacinová často. Někdy se stane, že člověk dorazí později, ale aby byl vykázán, to nikdy nezažila. Proč nemohla být v tichosti vpuštěna do sálu, na jeho okraj, kde by mohla zhlédnout představení do přestávky?

„Musím potvrdit, že naše uvaděčky v tomto konkrétním případě postupovaly správně. Jsme velmi malé komorní divadlo a pozdní příchody diváků, které se ještě v minulosti i u nás víceméně tolerovaly, měly za následek naopak velmi kritické ohlasy a spousty písemných stížností diváků, kteří přišli včas a chtěli nerušeně sledovat představení,“ reaguje ředitel divadla Jiří Krejčí. Divadlo disponuje variabilním hledištěm a jevištěm a mnohdy se stalo, že opozdilí diváci procházeli rovnou hracím prostorem mezi herci.

„To není fér ani vůči divákům, natož vůči hercům. Pozdní příchody prostě v tak malém divadle, jako je to naše, nelze připustit. Diváci ani herci nemohou být po začátku představení obtěžováni opozdilými příchozími, hledajícími v zatemnělém hledišti volná místa k usazení,“ dodává Jiří Krejčí.

„Vím, že do tohoto divadla už nevkročím. Nemám ráda diktátory a jejich samolibé a nesmyslné příkazy. Divadlo by nemělo diváka trestat, ale hledat řešení, jak mu pomoci, “ dodává na závěr Alena Lacinová.

Jak řeší opozdilce v jiných divadlech?

Slezské divadlo, Opava Do hlediště Slezského divadla opozdilci vpuštěni nebývají, protože by rušili diváky, kteří přišli včas.



„Pokud je volno nahoře ‚na bidýlku‘, což většinou bývá, posíláme je tam a na svá zakoupená místa se mohou posadit až během přestávky. Občas se jim to sice nelíbí a mají námitky, ale my jim situaci pokaždé s úsměvem vysvětlíme,“ říká uvaděčka Eva Hradilová.



Opozdilci se většinou vymlouvají na to, že neměli kde zaparkovat, což je v podstatě pravda, protože u divadla je parkovacích míst skutečně málo. Na to však musejí myslet a časově to zohlednit už před odchodem z domu. Potěšující je fakt, že se diváci v drtivé většině už naučili chodit včas.



Těšínské divadlo, Český Těšín

„Občas se stane, ale to je spíše, když máme svozy a autobus s diváky se opozdí. V takovém případě to vysvětlíme divákům v sále a představení začne o pět až deset minut později. Každopádně nijak časté problémy s diváky-opozdilci nemáme,“ uvedla tajemnice uměleckého provozu divadla Urszula Przywara.