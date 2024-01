/FOTOGALERIE/ Divadlo Mír přichází k divákům s dalším počinem, který má na to zapsat se mezi nezapomenutelné. Šestidílný seriál Krematorium už měl slavnostní předpremiéru v Kině Luna v Zábřehu, další dvě jsou na programu příští týden. O čem seriál bude a co na natáčení v prostředí pohřebnictví či s legendou Jiřím Lábusem říkají samotní herci?

Divadlo Mír uvádí nový komediální seriál Krematorium. | Video: Deník/Petr Jiříček

Nový komediální seriál je bez nadsázky jedna velká jízda. Divákům přibližuje rodinu Záhorských, majitele rodinného krematoria, v němž se začnou dít nadpřirozené věci. Jednoho dne se jim doma na snídani začnou zjevovat zpopelnění klienti. Vše odstartuje smrt strýce Jiřího Lábuse, který v seriálu hraje sám sebe.

„Tato koncepce mě napadla už někdy v roce 2016. Dlouho jsem přemýšlel o tom, že by bylo skvělé, kdyby se humor nacházel tam, kam nepatří. Do míst jako pohřební ústav nebo právě krematorium,“ řekl Deníku režisér a scenárista Tomáš Svoboda. „Hledal jsem někoho, kdo si bude umět dělat srandu sám ze sebe a koho máme spojeného s naším dětstvím. Jirka Lábus splňuje obojí, navíc je to skvělý herec,“ pochvaluje si tvůrce seriálu, který se natáčel zhruba měsíc na jaře minulého roku.

Děj doslova prošpikovaný černým humorem je zasazen do Rychvaldu, natáčelo se však zejména v Manor House v Šilheřovicích a v krematoriu na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě. „Než se to celé spustilo, obrátila se na mě produkce a říká: ‚Potřebovali bychom natáčet v krematoriu, ty jsi ten zastupitel, můžeš zavolat řediteli?‘ Zavolal jsem náměstkyni primátora se žádostí a ona se mě ptá: ‚Ale nebude to krematorium zesměšněno, že?‘ Říkám jí: ‚Neboj, za to osobně ručím.‘ Pak jsem si otevřel scénář a říkám: ‚A jéje’,“ přiblížil vtipně zákulisí celého projektu herec Vladimír Polák, který si v Krematoriu střihl roli hygienika.

Jiřího Lábuse scénář nadchl, herci si plnili sny

Cílem tvůrců bylo vymyslet seriál na téma, které by bylo blízké lidem. „A tak tu máme seriál plný jemného humoru, v podstatě něco mezi Addamsovou rodinou a Dallasem, s jemným nádechem Beverly Hills 90210,“ rozesmál diváky před první předpremiérou v kině Luna Lukáš Oramus z MírProduction.

V hercích Divadla Mír a dalších ostravských umělcích rezonovala zejména možnost natáčení po boku herecké ikony Jiřího Lábuse. „Čekali jsme, jestli do toho půjde. Kdyby nešel, tak dlouho bychom někoho oslovovali, než by někdo souhlasil. Naštěstí to vyšlo napoprvé, protože se Jiřímu Lábusovi scénář moc líbil,“ vysvětlil principál Divadla Mír Albert Čuba, který v seriálu hraje Viktora Záhorského.

„Možnost potkat se s Jiřím Lábusem byl největší zážitek z natáčení. Je pro mě ikonou, osobností a velkým hercem. Za setkání jsem byla moc ráda, bylo to úžasné a pro mě jeden ze splněných snů,“ neskrývala Lada Bělášková, seriálová manželka Alberta Čuby Hana Záhorská, kterou potěšilo i to, že Jiří Lábus zavítal na představení Divadla Mír Tik Tik. „Tehdy jsme měli trochu trému,“ přiznala, jaké to bylo hrát před legendou v oboru.

K vidění od konce ledna

Smíšené pocity měli herci také z natáčení v prostředí krematoria. „Bylo to velmi intenzivní, protože jsme lezli třeba i do rakví, což může být trochu traumatizující, pro mě naštěstí ne. Pro někoho je toto téma možná tabu, je tam hodně černého humoru, ale smrt je přirozená a musíme si z toho umět udělat legraci,“ vzala to s nadhledem Marie Anna Kupcová, představitelka jedné z hlavních postav, Nikoly Záhorské.

„Zpočátku jsme měli trochu ostych, ale zároveň úctu a zvláštní pocity vůči tomu místu, ale postupem času se z toho stal běžný natáčecí plac. Je ale pravda, že jsem se vždy ptala, jestli tam s námi někdo je,“ uvedla Lada Bělášková v reakci na primární funkci krematoria.

V seriálu hrají také Robin Ferro, Kamila Janovičová, či Petr Panzenbergr. Krematorium bude mít ještě dvě předpremiéry v Kině Luna, poté bude k vidění od 25. ledna na videotéce MirPlay.cz a s reklamami na YouTube kanálu Divadla Mír.