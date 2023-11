/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ostravské Divadlo Mír zahájilo podzimní sezonu v novém kabátě a ve velkém stylu. Nejenže po téměř půlroční rekonstrukci uspořádalo působivý Grand opening, ale již za několik dní uvede novou premiéru další divadelní komedie s názvem Česká kletba. Právě ta otevřela na jevišti již během zkoušek ožehavý mužský problém.

Jak se herci těší na premiéru komedie Česká kletba? | Video: Deník/Kateřina Součková

Blížící se svatomartinská premiéra České kletby, která se v ostravském Divadle Mír uskuteční už tento víkend, v sobotu 11. listopadu, není jen duchaplnou konverzační komedií o tajemné kletbě, jež postihla pánské pokolení v Česku.

Originál pro Mír

Česká kletba je adaptací hry Irská kletba amerického dramatika a bývalého asistenta slavného režiséra Stevena Spielberga Martina Caselly. Režie originálního díla vytvořeného na míru Divadlu Mír se ujal David Vyhnánek.

Ryze mužský ansábl herců ženám ukáže, jak to může dopadnout, když se potká pětice rozdílných chlapů se stejným problémem. Nabídne poutavý pohled na to, jak moc obtížné (či naopak snadné) je pro muže vyrovnat se se svými handicapy, a samozřejmě jak vypadá jejich debata bez přítomnosti žen.

Diváci se na jevišti mohou těšit nejen na členy oblíbeného uskupení Tři Tygři, tedy na Alberta Čubu, Vladimíra Poláka a Robina Ferra, ale také na Ondřeje Malého, Bořivoje Čermáka a Michala Sedláčka. Režie originálního díla vytvořeného na míru Divadlu Mír se ujal David Vyhnánek.

Deset čísel bez vyndání?

Zeptali jsme se i herců samotných, jak se těší na premiéru a zdali se ve svém životě potkali s problémem, který následně řešili takto ve skupině. Jejich odpovědi najdete v přiloženém videu níže, jako například příběh Vladimíra Poláka o beskydském šoumenovi, který svými nadsazenými vzpomínkami z mládí nasadil brouka do hlavy těm nezkušeným.

„Hoši, ve vašem věku jsem prostě udělal deset čísel bez vyndání,“ parodoval s nadsázkou v hlase barda z hospody herec s tím, že se jeho chvástání všichni kolem zasmáli. Tedy až na jednoho z mladíků. Ten po nějaké době přišel za kamarády s nešťastným trápením.

Na erotice Češi nešetří. Vibrátory jdou na dračku, láká i tvrdý sex

„Tak jako kluci, chci vám to říct všem. Už jsme byli sexuálně činní a on, že se snaží, jak může, ale víc než dvě čísla takhle neudělá. Řekli jsme mu, že je v pohodě a díky tomu, že to řešil ve skupině, jsme mu vysvětlili: Hele, deset čísel bez vyndání fakt neuděláš,“ zakončil s úsměvem svou historku Vladimír Polák.

„Na premiéru se těším moc, David Vyhnánek je skvělý režisér a pracuje se mi pod ním skvěle, tak se nemohu dočkat, až to odehrajeme i před lidmi. Po celou dobu představení v podstatě neslezeme z jeviště a už teď se na čtených zkouškách královsky bavíme, takže si myslím, že tato ryze mužská záležitost bude opravdu super,“ zmínil například Robin Ferro, který v představení hraje postavu kněze.

VIDEO: Zažili herci podobný problém jako v komedii Česká kletba?

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Vyprodaná nejen premiéra

Na premiéru se těší samozřejmě i principál divadla Albert Čuba. Radost mu umocňuje i skutečnost, že nejen premiéra, ale už i všechny reprízy jsou v této chvíli vyprodané.

Druhý Mír? Albert Čuba chce v Ostravě otevřít nové divadlo. Víme proč a kde

„Mnozí čeští muži touto kletbou skutečně trpí a je to pro ně opravdu velký problém. Před ženami o tom ale nikdy nemluví. Dokonce i naše kostýmové zkoušky probíhají se slzami v očích, jelikož kostýmní výtvarnice Dominika Katonová je žena,“ dodal Albert Čuba s tím, že věří, že se i Česká kletba zařadí mezi oblíbené komedie jako je například Tik Tik.

Nadcházející sezona v novém

Divadlo Mír zahájilo podzimní sezonu zhruba v polovině října. Po téměř půlroční rekonstrukci uspořádalo působivý Grand opening s dosud nejúspěšnějším a již zmíněným představením Tik Tik.

Zatím nejrozsáhlejší rekonstrukce budovy od doby zahájení provozu Divadla Mír začala v červnu 2023. Na návštěvníky nyní čeká nové foyer, jeviště, komfortnější vzduchotechnika a na herce pohodlnější zázemí.

FOTO Z ARCHIVU: Jak šel čas s Divadlem Mír

1/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 2/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 3/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 4/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 5/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 6/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 7/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 8/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 9/18 Zdroj: Divadlo Mír Divadlo Mír, současnost. 10/18 Zdroj: Divadlo Mír Divadlo Mír, současnost. 11/18 Zdroj: Divadlo Mír Divadlo Mír, současnost. 12/18 Zdroj: Divadlo Mír Archivní snímek Divadla Mír. 13/18 Zdroj: Divadlo Mír Divadlo Mír, současnost. 14/18 Zdroj: Divadlo Mír Grand Opening, Divadlo Mír, říjen 2023. 15/18 Zdroj: Divadlo Mír Grand Opening, Divadlo Mír, říjen 2023. 16/18 Zdroj: Divadlo Mír Grand Opening, Divadlo Mír, říjen 2023. 17/18 Zdroj: Divadlo Mír Grand Opening, Divadlo Mír, říjen 2023. 18/18 Zdroj: Divadlo Mír Grand Opening, Divadlo Mír, říjen 2023.

„Původně mělo jít pouze o technickou rekonstrukci a nainstalování nové vzduchotechniky, což divák vlastně ani neměl zaznamenat. Jenom by se mu v divadle lépe dýchalo. Když už jsme se ale do toho pustili, rovnou jsme zrekonstruovali i foyer, šatny a jeviště, na nějž jsme nainstalovali také nová inteligentní světla. Změny tak nakonec budou velmi viditelné i pro diváky, a to hned při vstupu do divadla. Mně osobně se ale stejně nejvíc libí herecké zázemí,“ vysvětlil Albert Čuba.

Vladimír Polák při příležitosti Grand openingu zavzpomínal na původní vybavení v roce 2017.

„Na začátku Míru, když jsme zkoušeli Dva úplně nahé muže, ještě nebylo na jevišti ani topení. Albert tenkrát sehnal alespoň nějaké mobilní ohřívače. Poté samozřejmě přibylo i topení a klimatizace, nicméně i tak se těším, že rozdíl mezi prvním zkoušením a tím, co budeme zažívat nyní, bude jako posun z Mongolska do západní Evropy,“ ohlédl se za minulostí divadla Vladimír Polák.

Když se přání plní aneb Tři tygři z Ostravy před sedmi lety a jejich ambice