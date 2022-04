Dívku zasaženou střepinou v Mariupolu operovali chirurgové FN Ostrava

Lékaři Chirurgické kliniky FN Ostrava úspěšně operovali dvanáctiletou dívku z ukrajinského města Mariupol, kterou zasáhl granát do nohy ve chvíli, kdy vyšla z domu. Spolu s matkou a starší sestrou se pak po téměř měsíční cestě dostaly do moravskoslezské metropole, kde se jich ujali jejich známí a zajistili převoz dívky do Fakultní nemocnice Ostrava.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dívku z Ukrajiny operovali chirurgové FN Ostrava. | Foto: FN Ostrava

Bezprostředně po zásahu střepinou granátu dívce v mariupolské nemocnici poskytli základní lékařské ošetření. Ihned poté se ženy vydaly na cestu do Ostravy, kde měly domluveno se svými známými, že se o ně postarají. „Cestovaly jsme v té době jediným možným koridorem směrem na Rusko, pobaltské země, Polsko, až se nám podařilo dojet k vám a známí hned převezli dcerku k vám do nemocnice,“ popsala příjezd z vybombardovaného města matka zraněné dívky Oksana Petrova. Zpívající Prachař, strhaná Dyková, Lábus, Schmitzer... Krnov obsadili filmaři „Dívku jsme přijali ve stabilizovaném stavu, diagnostikovali jsme ztrátové poranění tepny a po domluvě s cévními specialisty jí byl indikován a proveden operační výkon,“ přiblížila zdravotní stav při příjmu malé pacientky staniční lékařka Centra dětské traumatologie a chirurgie FN Ostrava MUDr. Ivana Slívová, Ph.D., a doplnila i výsledek operace: „Končetina je zachráněná, prokrvení je zcela v normě, dívka začíná rehabilitovat a věřím, že v dohledné době ji budeme moci propustit do domácího ošetření.“ Dům na Ukrajině, kde dívka s matkou a starší sestrou žila, je zničený. Oksana Petrova je rozhodnuta naučit se česky, a jakmile se dceřino zranění zahojí, začít pracovat.