„Abychom zabránili pohodlnému kolektivnímu zapomnění, rozhodla se obec Liptál zhotovit informační ceduli, která by připomínala tuto událost,“ upozorňuje Jan Evják. Od neděle 29. srpna je cedule k vidění na kopci nad Liptálem, v místě zvaném Bařiny. Historická událost se tak dočkala své připomínky přesně po 77 letech.

Nejinak je tomu i v Liptále, kde se o to, aby tato kapitola historie nebyla zapomenuta, zasloužilo několik takových lidí.

Podle něj však profesionální historici a archeologové v této oblasti až na výjimky zaspali a zůstalo tak především na leteckých nadšencích – amatérech, aby se z jednotlivých havárií letadel zachovalo něco, co by mohlo lidem dále „vyprávět“ o válečných osudech letců i samotné letecké technice.

„Renesance přišla až po roce 1989, kdy byla uspořádána první výstava k této události. Vzbudila nebývalý ohlas a nadšení, a to i v zahraničí, odkud začali do Slavičína ke dni výročí jezdit veteráni této letecké bitvy. Vznikla dvě krásná muzea, která stojí za návštěvu a byly napsány knihy, jež stojí za přečtení,“ říká Evják.

Na rozdíl od řady ostatních se toho dne osud k osádce letounu podporučíka Seamana zachoval milosrdně: všech deset letců přežilo. Všichni však upadli dříve či později do rukou Němců. Konce války se dočkali v zajetí.

„Během letu se z neznámých důvodů tato peruť opozdila a mezi ní a hlavní formací se vytvořila mezera,“ popisuje Jan Evják, amatérský badatel a sběratel, který se o leteckou bitvu nad Bílými Karpaty zajímá už více než dvacet let.

Do její jižní části tak mohli Britové i Američané přesunout své letecké základny ze severní Afriky. Dosah bombardovacích letounů 15. americké letecké armády se zvýšil. Cíly náletů se staly (mimo jiné) oblasti ve Slezsku a v protektorátu Čechy a Morava.

V létě 1944 plynula válka v Evropě i Tichomoří do své závěrečné fáze. Spojenci se vylodili v Normandii i na jihu Francie a postupovali Itálií na sever.

