Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma a navštěvuje ji i přes 200 tisíc lidí. V sobotu je na letišti v Mošnově na Novojičínsku podle policejních údajů navštívilo 85 tisíc lidí. Novinářům to řekli pořadatelé akce.

"Procházel jsem areál a opravdu jsme byli mile překvapení, jak návštěvníci byli všude. Nikde jsem neviděl nějaké hluché místo nebo něco podobného, což nás samozřejmě těší," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. Organizátoři podle něj nezaznamenali žádné mimořádné události nebo nehody. Ale dopravní komplikace byly větší než v dřívějších letech.

"Byli jsme informováni o velikých kolonách, které se tvořily, což si vysvětlujeme tak, že vzhledem k předpovědi (počasí) asi více lidí, kteří plánovali se této akce zúčastnit, tak se rozhodli pro sobotu, a ne neděli," řekl Pavlačík.

OBRAZEM: Dny NATO v Ostravě nabídly i tuto úchvatnou nebeskou podívanou

Situaci chtějí organizátoři pečlivě rozebrat s policií. V okolí nebyla žádná dopravní omezení ani uzávěry, které by cestu na akci mohly komplikovat. "Něco podobného se zde v minulosti nestalo. Mrzí nás že někteří návštěvníci v kolonách čekali delší dobu. Musíme to pečlivě zanalyzovat a zjistit příčinu," řekl Pavlačík.

Letadla v obležení

V obležení davů lidí byla zejména letadla. Na prohlídku některých strojů, ale i na záchody se stály dlouhé fronty a v některých místech se po ploše dalo pohybovat jen s obtížemi. S obrovskou návštěvností souvisely také dlouhé kolony, které se dopoledne tvořily ze všech směrů. Některé měřily i deset kilometrů a lidé v nich čekali desítky minut.

Loni počet návštěvníků ovlivnila i koronavirová omezení, bylo jich okolo 60 tisíc.

„Jsme rádi, že po dvou letech, kdy návštěvníci bohužel buď v roce 2020 neměli vůbec přístup a v loňském roce to bylo poprvé a naposledy na vstupenky, které regulovaly počet návštěvníků kvůli covidu, jsme opět v režimu roku 2019. Věříme, že si to návštěvníci užijí,“ řekl v úvodu letošního ročníku Zbyněk Pavlačík. Program ukázek byl letos podle jeho slov nejdelší v historii akce.

Dny NATO v Ostravě skončily, dorazilo na ně 110 tisíc lidí, neděle překvapila

Na Dnech NATO se letos prezentuje stovka letadel a na tisíc kusů pozemní techniky, armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z 19 zemí. Mělo jich být rekordních 22, ale některé jednotky nakonec účast odvolaly.

„Úplně jsme nepočítali s tím, že v pondělí bude ve Velké Británii státní pohřeb královny Alžběty II. nebo že kvůli velmi nepříznivým meteorologickým podmínkám druhá akrobatická skupina, kterou jsme očekávali z Chorvatska, přes veškerou naší snahu jim vyjít vstříc nakonec nedorazí,“ řekl Pavlačík.

Britské letectvo s ohledem na státní smutek podle něj zrušilo účast na všech akcích. Z operačních důvodů také svou účast na Dnech NATO odřekly Estonsko a Dánsko.

Dopravní situace

Dopravní problémy v okolí panovaly už dopoledne ve všech směrech. Od Ostravy vozidla v čase zahájení stála až ve Staré Vsi pod Ondřejnicí. Ještě horší situace panovala od dálnice D1. Řidiči se dostali do kolony již u sjezdu na 336. kilometru. V několikakilometrové koloně se řidiči ocitli i ve směru od Příboru.

Také letos je pro dotazy k dopravě zřízena informační linka Policie ČR: +420 723 759 733, která bude v provozu v sobotu a neděli od 07:00 do 18:00 hodin.

Policisté jsou na této lince připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích především řidičům, kteří budou oblastí jen projíždět (jejichž cílem není letiště a okolí).

"Na všech příjezdových komunikacích k letišti se tvoří pomalu jedoucí několikakilometrové kolony. Všechna parkoviště a odstavné plochy se pomalu zaplňují. Doporučujeme návštěvníkům využít centrální organizátory zajištěné parkoviště přímo u letiště," uvedli policisté na sociální síti twitter kolem poledne

FOTO: Jak vypadala dopravní situace v okolí z výšky můžete vidět na policejních záběrech zde:

Lidé v kolonách čekali desítky minut. "Nejdelší kolona je aktuálně na silnici I/58 ve směru od Ostravy," řekl krátce po otevření k situaci operátor speciální policejní linky Michal Tichý.

Záruky NATO podle premiéra

Dny NATO jsou příležitostí připomenout si, jaký význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Její záruky budou stále potřeba. Při slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

"Tradičně se tu prezentuje to nejlepší a nejvyspělejší, co má k dispozici armáda, policie, hasiči, celníci a řada dalších bezpečnostních složek České republiky," řekl premiér. Návštěvníci akce podle něj mají také výjimečnou možnost seznámit se s technikou spojenců a partnerských zemí.

FOTO: Snímky z příprav Dnů NATO 2022 a příletu vojenských letounů do Mošnova:

"Já Dny NATO, na které pravidelně jezdím, vnímám také jako příležitost připomenout si, jak nesmírný význam má Severoatlantická aliance pro naši bezpečnost. Proto děkuji organizátorům, kteří tuto akci už dvě desítky let připravují, za to, že pomáhají zprostředkovávat význam NATO široké veřejnosti," řekl Fiala. Připomněl vstup Česka do NATO v roce 1999, což podle něj bylo milníkem v historii země.

"Válka na Ukrajině celé Evropě dokazuje, že svět je stále plný hrozeb, těch tradičních, jako je dnešní ruská agrese, i těch novějších, jako jsou různé hybridní útoky. Nikdy se to nezmění, takže záruky, které nám dává Severoatlantická aliance, budou stále potřeba. Na světě není silnější vojensko-politické společenství, které by svým členům garantovalo takovou bezpečnost, jakou dnes máme my," řekl premiér.

Uvedl, že Česká republika nyní konečně významně navyšuje financování své obrany. "Bezpečnost není samozřejmá a není zadarmo, je nutné do ní promyšleně investovat," řekl premiér.

Jeden z nejlepších ročníků

„Můžeme říci, že jde o jeden z vůbec nejlepších ročníků s doposud nejdelším programem ukázek. Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil AČR patří k nejprestižnějším akcím v celé Evropě,“ uvedl Zbyněk Pavlačík před zahájením. Scházet nebude ani těžká pozemní technika – hlavní bojový tank M1 Abrams, bojové vozidlo M2 Bradley a také legendární vozidlo HMMWV.

OBRAZEM: V Ostravě přistál Gripen E, přípravy na Dny NATO vrcholí

Akce se účastní i dva americké strategické bombardéry B-52 Stratofortress: jeden předvede průlet, druhý bude na statické ukázce na ploše letiště. Poprvé tak ve střední a východní Evropě uvidí lidé ve vzduchu švédský letoun JAS-39 Gripen E.

Velké zastoupení má i Německo, které připravilo na dvě desítky kusů techniky. Na dynamické ukázce se například poprvé objevil moderní vrtulník NH-90 a také vrtulník EC-135. Bohatá je německá pozemní účast – nejmodernější tank Leopard 2A7V, bojové vozidlo pěchoty Puma či houfnice Panzerhaubitze 2000.

FOTO: Dny NATO 2022, sobota 17. září objektivem členů složek IZS:

Připravena i řada premiér. Diváky poprvé čekala podívaná v podobě průletu dvou letounů 5. generace F-35 Lightning II nizozemského letectva. V akci tak byl k vidění stroj, který je součástí modernizačních projektů Armády ČR. Naopak jedno z posledních vystoupení na veřejnosti bude mít známý bitevní vrtulník Mi24/35, jehož letová ukázka vždy patřila k divácky velmi atraktivním.

Živý přenos sobotního programu můžete sledovat také na YouTube:

Zdroj: Youtube