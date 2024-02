Řešit krizi své ostravské huti Liberty přijel v uplynulých dnech do České republiky sám majitel Sandžív Gupta. S představiteli Liberty Ostrava se však sešel v Praze. O jeho návštěvě netušili ani zástupci vlády. U soudu je zároveň návrh na zrušení moratoria, které huť chrání před věřiteli. Pokud návrh projde, Liberty dost možná skončí v insolvenci.

Krize v Liberty Ostrava (stav k 5. 2. 2024) | Video: Deník/Petr Jiříček

Poprvé za dobu trvání krize v huti Liberty Ostrava se britsko-indický majitel vydal řešit problémy osobně. O utajené návštěvě, o které nevěděli ani odboráři nebo zástupci vlády a jejímž cílem bylo řešit primárně spor s Tamehem a obnovení dodávek energií, informovaly první Seznam Zprávy.

Gupta však nezavítal do Ostravy, setkání proběhlo na „neutrální půdě“ v Praze. „Mohu potvrdit, že jsem se s panem Guptou a zástupci Liberty sešel. Schůzka se uskutečnila na žádost Liberty. Předmětem jednání byly podmínky, za kterých by mohlo dojít k obnovení výroby Tamehu,“ řekl pro Seznam Zprávy Byznys insolvenční správce Tamehu Dominik Hart.

Ostravané i letos zaplatí za teplo víc než v minulém roce. Skoro o 9 procent

Zároveň však zdůraznil, že nemá pravomoc za Tameh Czech o čemkoli rozhodovat. Vyvstává tak otázka, jaké takové setkání mělo reálný přínos. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ vzkázal Deníku zastupující mluvčí Liberty Ostrava Ivo Štěrba. Podle Harta mohlo být snahou uvolnit napjaté vztahy obou stran, Liberty Ostrava a Tameh Czech, a on plnil roli prostředníka.

Odbory: Majitel nás zklamal

„Dozvěděl jsem se to až posléze. S příjezdem pana Gupty jsem nebyl seznámen,“ řekl jménem odborů Liberty Petr Slanina. „Chci věřit, že tady přijel, aby se celá kauza posunula, nejlépe k tomu, aby huť mohla znovu najet. A to není technicky možné, dokud Tameh nezačne znovu vyrábět energie,“ popsal odborář, kterého Gupta výslovně zklamal.

VŠE PODSTATNÉ KE KAUZE KRIZE V HUTI LIBERTY, NAJDETE ZDE.

„V prosinci na jednání užšího výboru Evropské rady zaměstnanců slíbil, že se zde se zástupci zaměstnanců zkraje roku setká. Jsem proto rozladěn, že se s odbory nesetkal, ani o svém příjezdu neřekl. Neznáme jeho postupy, to, že se nesetkává se zástupci zaměstnanců, je fakt a my s tím nic neuděláme. On nemá zájem a nutit ho nelze,“ shrnul postoj majitele huti Petr Slanina. Zároveň potvrdil, že v průběhu několika dní přišla výplata všem zaměstnancům Liberty Ostrava, s nimiž je v kontaktu, a huť tak plní závazek z kolektivní smlouvy.

Soud bude projednávat konec finanční ochrany Liberty

Pro vývoj celé situace kolem Liberty Ostrava je také klíčové, že kvůli vnímání huti jako firmy v úpadku bude soud projednávat návrh na zrušení moratoria, které Liberty chrání před věřiteli. Jednotlivým firmám a stranám huť dluží podle posledních informací skoro 4,5 miliardy korun, z toho necelé dvě miliardy jsou po splatnosti déle než tři měsíce.

Strach o výplaty. „Peníze nepřišly,“ bouří se lidé. Liberty: „Odešly všem“

„Restrukturalizační správce má za to, že se podnikatel nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti, což vylučuje poctivost záměru sledovaného preventivní restrukturalizací a současně vylučuje její další pokračování,“ stojí podle SZ Byznys ve zprávě advokátní kanceláře Žižlavský, která je restrukturalizačním správcem Liberty. Kancelář ji adresovala soudu, veřejně však její obsah komentovat nesmí.

Restrukturalizační správce Liberty proto zároveň navrhl moratorium zrušit. Krajský soud v Ostravě o tomto návrhu bude jednat na neveřejném slyšení 28. února. „Krajský soud v Ostravě v restrukturalizační věci Liberty Ostrava nařídil na 28. 2. 2024 jednání k projednání, zda jsou splněny podmínky pro další trvání všeobecného moratoria nebo pro jeho zrušení. Jednání platí pouze pro předvolané osoby a bude v souladu se zákonem probíhat s vyloučením veřejnosti, aby nebyl zmařen účel preventivní restrukturalizace," informoval Deník mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

„Společnost Liberty Ostrava zůstává solventní a nadále dodržuje závazky vyplývající ze všeobecného moratoria,“ hlásí mezitím nadále Liberty Ostrava.

Co může následovat?

Pokud by ke zrušení hromadného moratoria, které bylo vyhlášeno na přelomu roku na dobu tří měsíců, došlo, huť by skončila v insolvenci a věřitelé by se začali hlásit o své pohledávky. Dostala by se tak do stejné situace, v jaké je nyní Tameh právě proto, že mu huť dluží asi dvě miliardy, a i přes výzvu Okresního soudu v Ostravě k částečné úhradě, neplatí. Podmínkou vyhlášení moratoria pro Liberty bylo plnění restrukturalizačního plánu.

Zaměstnanci Liberty se už dívají po nové práci, přiznal odborář v podcastu

Která situace je pro budoucnost Liberty Ostrava lepší, si odbory netroufají odhadovat. „Nedokážu posoudit, co je lepší, jestli moratorium, nebo situace bez něj,“ řekl Deníku Petr Slanina. „Znám restrukturalizační plán vydaný před Vánocemi a vím, že měl být pozměněn, nový ale neznám, nedokážu proto hodnotit,“ konstatoval odborový předák.

V pátek odpoledne se má setkat s krizovým manažerem Liberty Ostrava Theunsem Victorem, jenž byl přítomen pražskému setkání se Sandžívem Guptou, proto věří v lepší informace. Deník bude téma nadále sledovat.

K TÉMATU