Ostravské televizní studio od dnešního dne vede Gabriela Lefenda, do funkce ji dopoledne uvedl generální ředitel České televize Jan Souček. První, ale velmi podstatný krok nové ředitelky, bylo setkání se zaměstnanci. Společně s Janem Součkem představili vize dalšího rozvoje studia.

Ostravské televizní studio od dnešního dne vede Gabriela Lefenda, do funkce ji dopoledne uvedl generální ředitel České televize Jan Souček. | Foto: Martin Popelář

„Již po jmenování Gabriely Lefenda ředitelkou Televizního studia Ostrava Radou ČT jsem uvedl, že ji považuji za skvělou profesionálku a jsem velmi rád, že s ní budu nyní spolupracovat v rámci nejvyššího managementu České televize. Paní ředitelka má dlouholeté zkušenosti, TSO pro ni rozhodně není neznámé, a tak věřím, že všechny své znalosti a již zmiňované zkušenosti nyní využije pro rozvoj České televize napříč celým regionem,“ sdělil k uvedení Gabriely Lefenda do funkce generální ředitel České televize Jan Souček.

Gabriela Lefenda je s ostravským televizním studiem spojena dlouhodobě. Začínala zde coby moderátorka Dobrého rána, později ji diváci vídali i jako tvář zpravodajských pořadů. Pět let vedla tým redakce zpravodajství. V posledních letech působila jako členka správní rady Nadace AGEL, v této zdravotnické skupině pracovala také jako ředitelka vnějších vztahů. Vystudovala magisterský obor český jazyk a literatura na Ostravské univerzitě, kde následně získala doktorát z didaktiky českého jazyka.

„Mám obrovskou radost, že se vracím k lidem, které znám, od kterých jsem se učila a kteří formovali celou mou kariéru. Vést ostravské televizní studio je pro mě velká výzva, ale zároveň něco, k čemu přistupuji s velkou pokorou. V nejbližších dnech bych se ráda postupně potkala se všemi kolegy, abych co nejlépe navnímala jejich potřeby a to, v čem jim ze své funkce mohu pomoci. Ráda bych, aby bylo o ostravském studiu a všech pořadech, které vyrábí, co nejvíce slyšet – aby zkrátka diváci věděli, že třeba jejich oblíbená kriminálka nebo dokument vznikli právě v Ostravě,“ říká o svých plánech nová ředitelka TS Ostrava Gabriela Lefenda.

