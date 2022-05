Své šapitó na sídlišti Dubina totiž rozbalil Paranormal cirkus Francesko Jung z Litvy, který letos poprvé zavítal do České republiky. Ze své hororové show vynechal zvířata, zato slibuje pořádný strach a hlavně na dobrou zábavu.

Kromě ostrých nožů, rozbitého skla, hřebíků a pořádně pekelných ohňů chybět nebude ani akrobacie, při které tuhne krev v žilách a stoupá adrenalin.

SOUTĚŽ DENÍKU

Chcete být u toho? Máme pro vás soutěž, kdy pět z vás může vyhrát 2 vstupenky. Stačí odpovědět na naši jednoduchou a zvídavou otázku, a to do zítřka - 4. května 2022 do 12 hodin - a odpověď poslat na e-mailovou adresu: webeditori.SM@denik.cz pod heslem CIRKUS OSTRAVA. Nezapomeňte uvést jméno a kontakt.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Který hororový film je váš nejblíbenější?

Z došlých odpovědí vylosujeme 5 šťastných výherců, kteří od nás obdrží jeden pár vstupenek na čtvrteční představení.

Zdroj: Youtube

*Soutěž podléhá všeobecným pravidlům soutěží pořádaných společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., která najdete zde.