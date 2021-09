„Poslední dobou se lidé ptají třikrát denně, kdy dorazí. A dnes snad pořád,“ hodnotí zájem v pátek dopoledne zpoza přepážky paní Silvie. Monopost formule 1 nakonec doráží až po poledni. Stáj Alfa Romeo (celým názvem Alfa Romeo Racing Orlen) jej díky partnerství s polskou sítí čerpacích stanic Orlen, jak se brzy budou jmenovat i české Benziny, už více než měsíc a půl ukazuje fanouškům po celé zemi. Ostrava je poslední zastávkou před přesunem do Německa.

Jedná se o stejný vůz, v němž před třemi lety jezdíval Fin Kimi Räikkönen, mistr světa z roku 2007, který do Ostravy před pěti a půl lety dokonce zavítal osobně – shodou okolností se s lidmi fotil jen o kousek dál v téže ulici na čerpací stanici Shell (ta je zase partnerem stáje Ferrari, kde Räikkönen tehdy jezdíval, pozn. red.). V od pátku vystaveném modelu však sedával testovací jezdec stáje – polský pilot Robert Kubica.

Fanoušky překvapuje velikost vozu

Lidé z čerpací stanice o monopostu hovoří pracovně jako o „kusu plechu“, sami jej ještě neměli možnost zahlédnout. Je totiž vidět, že lidé nechodí jen okukovat monopost, ale starají se i o větší pracovní vytížení zaměstnanců Benziny (ne tolik tankováním, jako kupováním občerstvení). „Teď už jen sehnat klíče a jedem to vyzkoušet do Frýdku,“ směje se jeden z fandů, kteří se od prvních okamžiků kolem formule točí v davech. Vyfotit se s formulí bez lidí vyžaduje trpělivost a čas.

Ten si velmi rád udělal Tomáš Minarčík se synem, který jen za tímto účelem dorazil z Opavy. Přestože nyní fandí Mercedesu, je z monopostu nadšený. „Kluk by se v tom nejraději svezl,“ říká Minarčík, zatímco obhlíží jednotlivé detaily vozu. „Aspoň si člověk udělá představu o tom, jak je ta formule ve skutečnosti veliká a široká. Je to vážně pěkný macek,“ praví uznale muž, který by v budoucnu rád vyrazil na závody do Maďarska.

Obavy z leštění

Velikost vozu překvapila i Natálii, jejího přítele Tomáše už nikoli. Také oni dorazili k Benzině jen kvůli formuli. „Závody sledujeme společně. A když jsme zjistili, že bude formule u nás, nemohli jsme zůstat doma. V televizi to tak nevypadá, ale vůz je vážně obrovský,“ přikyvují fanoušci pro změnu stáje McLaren.

Z důvodu bezpečnosti a celotýdenního vystavení je vůz uložen v proskleném boxu, fanoušci by si jej ale nejraději osahali, případně si do něj i sedli (pak by ovšem zjistili, že bezmála 700kilovému krasavci chybí motor, který by mu přitížil o dalších 145 kilogramů). Paní Silvie z Benziny má zase obavy, aby obří vitrínu nemusela s kolegyněmi chodit leštit. Buď jak buď, pro následující týden je o nejobletovanější čerpací stanici v Ostravě jasno.

K TÉMATU

Specifikace vozu Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari z roku 2018

Podvozek: monoblok z uhlíkového vlákna

Pohonná soustava: motor Ferrari 062 EVO 1,6L, karbonová převodovka „quick-shift“

Volant: Sauber Motorsport

Pneumatiky: Pirelli

Délka: 5143 mm

Šířka: 2000 mm

Hmotnost: 733 kg (bez paliva, včetně pilota)

Maximální rychlost během závodu: 378 km/h

Zrychlení z 0 na 100: 2,6 vteřiny

Zrychlení z 0 na 200: 4,8 vteřiny

Rychlost zastávky v boxech: 2 až 2,5 vteřiny