Jejich součástí měla být konzumace rituálního nápoje Ayahuasca, vyráběného jihoamerickými šamany k obřadním účelům a obsahujícího u nás zakázanou psychotropní látku DMT. Po vypití se lidé dostávají do transu a prý jsou schopni vstoupit do jiných dimenzí či mluvit s duchy.

Zdroj: Policie ČR

Nepochopení

Cizinci v rámci závěrečných řečí obžalobu odmítli a vše označili za nepochopení. Státní zástupce je naopak přesvědčen o jejich vině a požaduje pro ně devět a osm a půl roku žaláře. Vyšší trest navrhl muži. Ten u soudu v úterý prohlásil, že dostává množství dopisů, ve kterých mu lidé vyjadřují podporu. Jak dodal, k soudu chtěly z Polska přijet desítky až stovky lidí.

Šamanství, duchové, řešení sexuálních traumat. Organizátory řeší soud v Ostravě

„Poprosili jsme je, aby to nedělali. Požádali jsme je, aby nikdo nejezdil, aby nenarušili průběh řízení,“ řekl muž a dodal: „Vše, co jsem dělal, mělo šlechetné úmysly. Jsou lidé, o kterých vím, že jsem jim vrátil zdraví, a dokonce zachránil život.“

Nové metody

Podle svých slov je zásadně proti drogám a všemu nelegálnímu. „Zavrhuji práci s využitím Ayahuascy, kde je to nelegální,“ zdůraznil. Podle jeho slov žádný ze stovek klientů nedostal Ayahuascu s DMT. Přiznal pouze, že Ayahuascu sám užil.

V Ostravě začal soud s Poláky, kteří vedli šamanské psychotropní seance

„Abych mohl vést ceremonie v návaznosti na tradice,“ vysvětlil. U ostatních využil jiné techniky k navození potřebného stavu. „Sám jsem vypracoval takovou metodu, kdy to není nutné. Jsem hrdý na tuto metodu,“ uvedl muž.

Změna

Před deseti lety se rozhodl pro zásadní změnu. „Zahodil jsem dosavadní styl života, práci v bance, titul magistra. Mám jediný cíl, udělat tolik dobrého, co budu moci. To, co nás potkalo, je velmi nespravedlivé. Jak je možné, že člověka, který dělá něco dobrého a šlechetného, potká něco takového,“ prohlásil.

Nadávky, spílání. Lidé si vybíjejí covidovou frustraci na kamelotech

V současné době je ve vazbě. V ní po zatčení skončila i jeho manželka, později však byla propuštěna. Nyní žije v domě na Novojičínsku. Právě zde měly rituály probíhat. Také ona vinu odmítla. Po celou dobu prý věřila, že vše, co dělá její manžel, je legální. Po zatření a pobytu ve vazbě má přetrvávající zdravotní problémy.

„Bojím se, že zničehonic mi vpadne do domu ozbrojené komando,“ uvedla s tím, že nechápe, proč k zadržení nedošlo o den později. „Sledovali nás. Věděli, že druhý den bude seance. Mohli zajistit nápoje a provést rozbory ke zjištění, co obsahují,“ doplnila.

Seance

Seance byly určeny lidem z Polska, Rakouska, Německa, Dánska a Velké Británie. Každý z účastníků zaplatil v přepočtu deset tisíc korun.

Na Novojičínsku se vystřídalo více než 1500 lidí, někteří dorazili i opakovaně. Nemálo účastníků z Polska svědčilo ve prospěch obhajoby. Potvrdili, že šlo o očistná sezení, která jim změnila život. Jedna z žen například vypověděla, že měla od mládí sexuální trauma, kterého se po seanci zbavila.

Výpary a šmoulí ruce. Kuriózní odhalení sprejerů na Ostravsku. Rozhodly nosy!

„Pomohlo to,“ prohlásila. Dalším byl bývalý polský vězeňský dozorce, jenž se potýkal s velkými alkoholovými problémy. Po rituálu se prý vše vyřešilo a konečně našel smysl života.

Kromě manželského páru je souzen i Polák, který zajistil nemovitost na Novojičínsku. U něj žalobce navrhuje podmíněný trest.

Rozsudek bude vynesen v lednu.