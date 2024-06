Zvláštní kategorii představovalo vyhlášení Cyklozaměstnavatele roku. Titul v příslušném městě získává firma, která na základě dotazníku nominujících zaměstnanců obdrží nejvyšší bodové ohodnocení. To je rozděleno do čtyř tematických oblastí: propagace jízdy na kole, firemní aktivity, kvalita, dostupnost a bezpečnost stání pro kola a zázemí, které mají zaměstnanci k dispozici. V rámci 14. ročníku se Cyklozaměstnavatelem roku stala společnost TOP CNC s. r. o.

Letos se v Ostravě k výzvě přidali rovněž noví partneři. Účastníci soutěže právě díky nim získali pestřejší nabídku tzv. „akcí na triko“, jakož i výher v soutěžním klání. Spolek Elegant věnoval do soutěže své originální balíčky, Firma Schindler s ostravskou pobočkou Mojekolo poslala do tomboly kvalitní cyklistické helmy, Planetárium města Ostravy přihodilo vouchery na sférické pořady. Oblíbené akce na triko se tradičně konaly taktéž u našich stálých partnerů – Slezskoostravského hradu, poboček Ostravainfo!!!. Ostravského muzea a Bolt Toweru v Dolní oblasti Vítkovic. Nově mohli soutěžící zavítat do Hasičského muzea města Ostravy nebo navštívit hornickou pekárnu v rámci festivalu pořádaného spolkem Pestré vrstvy.

Podrobné informace o výzvě Do práce na kole jsou k dispozici na https://dopracenakole.cz/.