„Výstava, která je nejrozsáhlejším projektem mapujícím vznik a rozvoj cyklistiky v Moravskoslezském kraji, musela být čtvrtý den po březnovém zahájení přerušena kvůli opatřením spojeným s koronavirovou pandemií. Pro velký zájem ze strany návštěvníků jsme ji proto prodloužili do 30. září. A od 12. července ji budou provázet vyjížďky obsahově připravované pracovníky našeho muzea,“ informuje Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, a kromě jiného zve na vyjížďky do Třebovic, Poruby, Svinova, Nové Vsi a dalších míst.

„V jedné z etap dojedeme až do Děhylova na loděnici. Každá z vyjížděk končí u nějakého zajímavého občerstvení, kde si budou účastníci akce moci příjemně odpočinout,“ zve Jiřina Kábrtová do sedel.

Karin Raszková z Kulturně sportovního spolku Elegant, jenž je kromě jiného propagátorem městských kol, aktivního životního stylu, elegance a návratu k historii, dodává, že každou neděli od 14 hodin a jednou v pátek od 16 hodin bude připravena trasa s výkladem a doprovodným programem.

„Zveme Ostravany i turisty do sedel kol. Nemusejí mít ani vlastní bicykly, partnerem projektu je Nextbike Czech Republic, takže účastníci si mohou půjčit sdílená městská kola, jejichž kapacita bude na trase vyjížďky posílena,“ ujišťuje s tím, že omezeno není ani množství účastníků jednotlivých vyjížděk. „Na našich webových stránkách www.elegantspolek.cz se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře a najdou zde také kompletní informace, mapky, náročnost tras a jednotlivá zastavení. Bude-li větší zájem, posílíme počty animátorů a doprovod,“ má připraveno řešení.

Ostravské muzeum a spolek Elegant chtějí podle jejích slov přispět projektem Do sedel ke zlepšení nálady zasažené koronavirovými opatřeními a zároveň podpořit trend Moravskoslezského kraje, jímž je hledání nových aktivních forem turismu v regionu. „Vzhledem k zaměření našeho spolku cílíme projektem Do sedel na sportovně kulturní turismus a na rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, mládež a seniory. Chceme nejen Ostravany seznámit s cyklostezkami města a možnostmi cyklodopravy, soustředíme se také na osvětu v oblasti cyklistické bezpečnosti. Projedeme nejen centrum města a obvody Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba a budeme se věnovat jak historii, tak i geografickým a přírodním zajímavostem. Vstupné je zdarma,“ pokračuje Karin Raszková.

S jednotlivými komentovanými vyjížďkami, které mají různou náročnost, bude spojen i doprovodný program. „Například v neděli 19. července se v obvodu Ostrava-Jih uskuteční Promenáda v Jubilejní kolonii s prvorepublikovou atmosférou, swingovou tančírnou, krasojízdou velocipedistů, grilováním, domácími limonádami a míchanými nápoji. Nádherná bude určitě i vyjížďka 26. července do Poodří, která povede od zámku v Zábřehu až do Jistebníku, kde jsme ve spolupráci s obcí připravili swingové odpoledne. Dalším příkladem je vyjížďka z Dolních Vítkovic na nové náměstí obvodu Ostrava-Jih, kde se uskuteční retrománie v hippies stylu 70. let, s českými i světovými hity, s výstavou historických fotografií dokumentujících vznik Hrabůvky a také s kadeřnictvím, v němž si zájemci budou moci nechat udělat květinové účesy. Tato vyjížďka se jako jediná uskuteční v pátek, a to 14. srpna,“ nastiňuje Karin Raszková a dodává, že na akcích realizovaných v městském obvodu Jih spolek spolupracuje s Petrem Lexou Přendíkem, kronikářem a kurátorem výstavy Fenomén cyklistika. Pestrou letní nabídku podle jejích slov uzavře 27. září devátá vyjížďka.

K TÉMATU

• Do projektu jsou aktivně zapojeny jednotlivé obvody města Ostravy, v nichž se budou vyjížďky konat. Realizaci zajišťuje Kulturně sportovní spolek Elegant ve spolupráci s také katedrou studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Jde o první z řady společně připravovaných akcí.



• Vyjížďky na území obvodu Ostrava-Jih zajišťuje Klub českých velocipedistů v Hrabové.



• Program:



12. 7. Od radnice k radnici (7 km, náročnost 1) 19. 7. Nádraží Ostrava-střed – Jubilejní kolonie – akce Kolonáda v Jubilejní – swingový orchestr (14 km, náročnost 2) 26. 7. Zámek Zábřeh – Poodří – Jistebník – zahájení sympozia Galerijní ulice (27 km, náročnost 5) 9. 8. Svinov – Třebovice (16 km, náročnost 3) 14. 8. (pátek, start výjimečně v 16 hodin) DOV Gong – Ostrava Jih náměstí – Retrománie – hudba, tanec, výstava (15 km, náročnost 3) 23. 8. Svinov – Nová Ves (11 km, náročnost 2) 6. 9. Poruba – Děhylov (21 km, náročnost 4) 13. 9. Ostravské muzeum – Landek (17 km, náročnost 3) 27. 9. Od radnice k radnici (7 km, náročnost 1)



• Náročnost: 1 – nenáročná trasa vhodná pro děti od 5 let 2 – nenáročná trasa vhodná od 8 let 3 – trasa lehce náročná vhodná od 12 let 4 – trasa středně náročná 5 – náročnější trasa