Senior expres Poruba slouží lidem od září loňského roku. Za sebou má už téměř dva tisíce jízd a průkazku, která opravňuje k přepravě, si vyřídilo více než tisíc seniorů. V březnu byla služba kvůli koronavirové pandemie pozastavena.

„Pomalu se začíná obnovovat provoz lékařských ordinací i denních sociálních služeb. Ze strany seniorů jsme zaznamenali spoustu dotazů, zda jim opět pomůžeme s dopravou. Po konzultacích s provozovatelem vozidel jsme se dohodli, že jsme schopni provoz Senior expresu Poruba od května obnovit. Samozřejmě za zvýšených hygienických podmínek a klienti budou muset mít zcela logicky roušku,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Aby mohli senioři z Poruby speciálními taxíky jezdit, musejí si vyřídit průkazku, kterou vydává odbor sociální (Generála Sochora 6013/2, tel. č. 599 481 500). K vyřízení stačí občanský průkaz a fotografie. Služba je určena výhradně Porubanům starším 76 let. Využívat ji mohou 4x do měsíce a za cestu zaplatí třicet korun. Senior expres JIH!!!

Zvýhodněnou dopravu mohou od 4. května 2020 opět využívat i registrovaní senioři z Ostravy-Jihu. Vzhledem k opatřením v rámci prevence šíření koronaviru apeluje radnice na všechny uživatele Senior expresu JIH!!!, aby jej v květnu využívali pouze na cesty do zdravotnických zařízení.

„Vozy se budou průběžně dezinfikovat, senioři by přesto měli s ohledem na své zdraví pečlivě zvažovat cesty mimo domov a vždy používat ochranné prostředky – roušky, brýle a rukavice,“ uvedla mluvčí obvodu Gabriela Gödelová.

Senior EXPRES je určen pro seniory straší 77 let s trvalým pobytem v městském obvodu Ostrava-Jih. Za jednu jízdu zaplatí 25 korun. Držitelé průkazek jej mohou využívat v pracovní dny od 6 do 16 hodin, a to na základě telefonické objednávky, nejméně jeden den před požadovanou jízdou na tel. čísle 770 130 770. Službu mohou zájemci využít až 4x měsíčně a navíc si sebou mohou vzít bezplatně doprovod. Spolehnout se mohou na pomoc řidiče při nastupování, přenosech zavazadla či umístění ortopedických pomůcek.