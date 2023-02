Podle mluvčí magistrátu Gabrielou Pokornou by se mělo jednat o schopného a empatického manažera se zkušenostmi a vzděláním v oboru sociální práce. Výhodou je praxe ve vedení organizace, poskytující registrovanou pobytovou sociální službu.

"Nový kandidát či kandidátka nahradí ve funkci současného ředitele domova Radka Barana, který se po téměř 23 letech rozhodl svou ředitelskou pozici opustit ke konci března 2023. Rada města současně pověřila od 1. dubna 2023 do doby nástupu nového ředitele zastupováním Michala Mariánka, ředitele Domova Iris, který tak po dobu několika měsíců zajistí chod obou domovů. Připomeňme, že domov Slunečnice se od jara 2019 potýká s kauzou údajného týrání několika svých klientů," uvedla v tiskové zprávě Gabriela Pokorná.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu s praxí v pozici vedoucího zaměstnance (minimálně tři roky a více), a to nejpozději do 12 hodin dne 31. března 2023.

Nejpozdější termín předpokládaného nástupu by mělo být datum 1. září 2023.

"Město Ostrava hledá osobnost s manažerskými dovednostmi, empatickým vystupováním, znalou právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem. Konkrétní požadavky a podmínky výběrového řízení naleznou zájemci na stránkách města a webu socialniveci.ostrava.cz," dodala Pokorná.

Uchazeči o post ředitele/ředitelky Domova Slunečnice Ostrava představí komisi svou vizi o budoucím poslání domova, současně navrhnou strategické cíle organizace a konkrétní opatření směřující k jejich naplnění. Scházet nesmí ekonomický výhled, zhodnocení personálního stavu a potřeb zařízení či rámcové principy komunikační strategie.

Bližší informace o výběrovém řízení případně poskytuje na telefonním čísle 737 225 294 Mgr. Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

K tématu

Domov Slunečnice Ostrava v Opavské ulici nabízí své sociální služby ve dvou bezbariérových budovách. V letech 2003–2006 prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru a exteriéru. Organizace poskytuje dvě registrované sociální služby – domov pro seniory s kapacitou 190 lůžek a domov se zvláštním režimem s kapacitou 205 lůžek. Celková kapacita domova je 395 lůžek. Ubytování je možné v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, standardně vybavených nábytkem, telefonní, televizní a internetovou přípojkou. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení.