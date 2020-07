Vzhledem k tomu, že lidé si na placení kartou zvykli a přestali kupovat tištěné jízdenky, vedení DOP se je rozhodlo k 31. prosinci 2019 úplně zrušit. Prvenství tedy Ostrava nese i v rámci titulu města se zcela bezpapírovou MHD.

Od počátku roku 2020 koupili lidé 2,1 milionů kusů jízdenek bankovní kartou, a to i přes pokles cestujících kvůli koronavirové pandemii. V roce 2019 to za stejné období od ledna do června bylo 2,4 mil kusů. Červen 2020 je pak v prodejnosti téměř shodný s červnem minulého roku.

„Cestující se po koronavirové pandemii vrátili, a to je pro nás ta nejdůležitější a nejlepší zpráva. Pokles tržeb způsobených pandemií koronaviru nebude mít v letošním roce naštěstí žádný vliv na plánované investice v oblasti oprav a modernizací tratí nebo nákupů nových vozidel. Již od začátku léta probíhají náročné stavební akce, mj. s cílem zrychlení tramvajového provozu ve vybraných úsecích až na 80 km/h,“ sdělil k aktuální situaci generální ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.