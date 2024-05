Dopravní podnik Ostrava (DPO) zahájil plánovanou modernizaci vybavení vybraných tramvajových zastávek. Většina je situována v městské části Ostrava-Jih. V plánu jsou letos i rozsáhlejší stavební rekonstrukce, a to zastávek Karolina, Fakultní nemocnice a Kunčičky kostel. Co dalšího se v režii DPO chystá?

Nový kabát už má zastávka MHD Václava Jiřikovského v Ostravě. Je první z jedenácti k modernizaci plánovaných zastávek. Na vytipovaných zastávkách se objeví nové přístřešky s lavičkami, opory ke stání, zábradlí nebo třeba odpadkové koše.

Postupnou modernizací projde v letošním roce ještě vybavení dalších zastávek: Antonína Poledníka, Karpatská, Kpt. Vajdy, ÚMOb Jih, Sport aréna v ul. Ruská, Most Čs. armády, Hlavní třída, Dům Energetiky (všechny v obou směrech), dále Hrabůvka Poliklinika a Hrabůvka kostel (obě směr centrum).

Cílem je unifikovaný vzhled a modernizace

„Práce budou pokračovat v průběhu celého roku. Hotovo by mělo být na podzim. Celkově by práce měly vyjít na 22 milionů korun. Modernizace vybavení jedenácti zastávek je prvním krokem, který je součástí komplexního plánu rozvoje zastávek MHD na další roky. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle nového, unikátního městského standardu. Příští rok se chceme pustit do modernizace další série zastávek,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodává: „V rámci stavebních rekonstrukcí jde pak, mimo vybavení, především o bezbariérovost, zvýšení bezpečnosti a komfortu.“

Modernizace postupují s ohledem na koordinaci dalších prací v obvodech. Na Jihu estetizují dělicí pás podél nově zmodernizované tramvajové trati v ul. Horní.

„Součástí projektu je i odstranění svodidel, na kterém se už pracuje. Obyvatelé Jihu se ale mohou těšit i na osazení pásu rostlinami. Chceme, aby se lidé na Jihu cítili na veřejných místech dobře,“ uvádí Martin Bednář, starosta městské části Ostrava-Jih.

„Je pro nás klíčové mít nejen kvalitní síť MHD obsluhovanou moderními vozy, ale pro Ostravany chceme také kvalitně vybavené zastávky. Na příští rok chystáme zahájení už dlouho očekávané modernizace významného přestupního uzlu Náměstí Republiky, připravujeme i rekonstrukci zastávky Dolní Vítkovice Hlubina, a to včetně podchodu. Věříme, že tyto investice mají smysl a Ostravané je ocení. Ostatně sami se na tyto lokace ptají a chceme, aby věděli, že jim nasloucháme,“ dodává Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

